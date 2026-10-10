Київщина: 10 жовтня діють графіки відключень світла

Упродовж останніх кількох годин у багатьох домівках Київщини зникає електрика. Сьогодні, 10 жовтня, централізоване електропостачання обмежують за графіками, а на об’єктах енергетики тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Чому на Київщині вимикають електрику?

Наприкінці тижня в регіоні зберігається значний дефіцит електроенергії. Серед причин названі повітряні атаки, локальні аварії та перевантаження мережі, а також падіння дерев через негоду.

Про можливі удари по підстанціях написав політичний і громадський діяч Андрій Смолій: «Зараз знов будуть наносити удари по підстанціях. Шахеди потенційно що них».

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У ДТЕК повідомили, що графіки застосовані за командою Укренерго. Компанія зазначила: «Київщина: за командою Укренерго застосовано графіки відключень на 10 жовтня».

Чи можливі повторні знеструмлення?

Електропостачання подають за визначеними інтервалами. Водночас у разі обстрілу можуть запровадити повторні екстрені відключення, тож графіки не виключають перебоїв, якщо ситуація зміниться.

За рекомендацією енергетиків, за оновленнями щодо відключень варто стежити на офіційних ресурсах ДТЕК. Це допоможе перевірити актуальну інформацію про обмеження електропостачання на Київщині; конкретних інтервалів у повідомленні не наведено.

Нинішні відключення пов’язані з аварійно-відновлювальними роботами та дефіцитом електроенергії. На стан мережі також впливають атаки, локальні аварії, перевантаження і негода.