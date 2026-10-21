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Київщина 22 жовтня: ДТЕК оприлюднив графіки відключень

Тарас Лимаренко 1 хв читання 4
Електрики ремонтують повітряну лінію біля зруйнованих будинків за допомогою автовишки.

«Час знеструмлення залежить від черги та підчерги споживача», — зазначено в інформації про графіки. ДТЕК оприлюднив розклад погодинних відключень електроенергії для Київської області на 22 жовтня.

Що відомо про обмеження

  • Графіки для Київщини стосуються 22 жовтня.
  • У частині областей України обмеження діятимуть із 06:00 до 23:59.
  • Обсяг відключень у цей період становитиме від однієї до двох черг.
  • Тривалість і час знеструмлення залежать від черги та підчерги споживача.

Застосування погодинних графіків заплановане не в усіх областях України, а лише в частині з них. Для Київської області ДТЕК оприлюднив окремий графік на вказану дату.

Щоб визначити час відключення для конкретного споживача, потрібно враховувати його чергу та підчергу. Загальний період дії обмежень в окремих областях — від 06:00 до 23:59, а передбачений обсяг становить від однієї до двох черг.

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