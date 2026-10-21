Київщина 22 жовтня: ДТЕК оприлюднив графіки відключень

«Час знеструмлення залежить від черги та підчерги споживача», — зазначено в інформації про графіки. ДТЕК оприлюднив розклад погодинних відключень електроенергії для Київської області на 22 жовтня.

Що відомо про обмеження

Графіки для Київщини стосуються 22 жовтня.

У частині областей України обмеження діятимуть із 06:00 до 23:59.

Обсяг відключень у цей період становитиме від однієї до двох черг.

Тривалість і час знеструмлення залежать від черги та підчерги споживача.

Застосування погодинних графіків заплановане не в усіх областях України, а лише в частині з них. Для Київської області ДТЕК оприлюднив окремий графік на вказану дату.

Щоб визначити час відключення для конкретного споживача, потрібно враховувати його чергу та підчергу. Загальний період дії обмежень в окремих областях — від 06:00 до 23:59, а передбачений обсяг становить від однієї до двох черг.