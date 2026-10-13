Київщина: АГЗС оштрафували на 360 тисяч гривень

На Київщині під час планової фактичної перевірки податківці виявили автомобільну газозаправну станцію, яка продавала скраплений газ без ліцензії на роздрібну торгівлю пальним. За це АГЗС оштрафували на 360 тисяч гривень.

Що встановили під час перевірки

Станція відпускала скраплений газ водіям.

Власники не мали ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

Штраф за порушення становить 360 тисяч гривень.

Порушення виявили під час планових фактичних перевірок бізнесу. Податкова служба нагадує учасникам паливного ринку, що оформлювати дозволи заздалегідь вигідніше, ніж продавати пальне без ліцензії.

За роздрібну торгівлю пальним без ліцензії передбачено штраф у розмірі 45 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного податкового року, повідомили представники податкової служби.