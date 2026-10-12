Київщина: директора фонду підозрюють у привласненні 1,6 млн грн

На Київщині виконавчому директору благодійного фонду повідомили про підозру у привласненні коштів, зібраних для військових. Слідство встановило, що він переводив гроші організації на власні рахунки, прикриваючи перекази витратами фонду.

Скільки коштів отримав фонд і куди їх переказували

У період із червня 2022 року до березня 2026-го фонд отримав понад 15,4 млн грн благодійної та фінансової допомоги й внесків.

На особисті рахунки виконавчого директора переказали 3 млн 122 тис. грн.

Ще понад 53 тис. грн перерахували на рахунок його дружини.

Понад 1 млн 656 тис. грн, за встановленими слідством обставинами, директор привласнив і використав у власних інтересах.

Перекази з рахунку благодійної організації оформлювали як представницькі, господарські та виробничі витрати. Частину грошей чоловік витратив на одяг і погашення власних банківських зобов’язань. Ідеться про кошти, які фонд збирав для військових.

Протиправні дії задокументували слідчі слідчого управління поліції Київщини за оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України. Про підозру повідомили слідчі за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури. Деталі справи оприлюднило Головне управління Національної поліції в Київській області.

Підозру оголосили за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України — привласнення майна в особливо великих розмірах. Санкція цієї частини статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і конфіскацію майна. За повідомленням поліції, підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Повідомлення про підозру не є вироком: вину та покарання визначає суд. Розслідування триває.