Київщина: після атаки дронів погіршилася якість повітря

У Вишневому та Броварах уранці 23 жовтня зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Датчики моніторингу після тривалої дронової атаки показали збільшення концентрації дрібнодисперсного пилу.

«У містах Вишневе та Бровари станом на ранок 23 жовтня спостерігається тимчасове погіршення якості повітря» — повідомила КОВА.

Як зменшити вплив забруднення

Упродовж кількох годин на Київщину запускали реактивні «шахеди». У кількох районах були вибухи й задимлення, а найбільша небезпека зберігалася в передмісті столиці. Рівень забруднення пилом у Вишневому та Броварах коливається від низького до помірного.

Дощ і помірний вітер сприяють осіданню пилу та перемішуванню повітряних мас. Водночас висока вологість і хмарність сповільнюють розсіювання забруднювальних частинок, які після обстрілів і задимлення можуть довше залишатися в повітрі.

Раніше ми писали: Жителям Вишневого та Броварів радять менше бувати надворі

Фахівці КОВА радять мешканцям:

тримати вікна зачиненими й не перебувати довго надворі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря ввімкнути його на максимальний режим.

Особливо уважними варто бути дітям, людям старшого віку та тим, хто чутливо реагує на подразнення: пил може спричиняти дискомфорт під час дихання. В інших населених пунктах Київщини перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не зафіксували. Моніторинг якості повітря триває.