Київщина: ранкова атака пошкодила будинки, є поранений

У Фастівському районі чоловік дістав рвану рану передпліччя. Необхідну медичну допомогу йому надали на місці.

Пошкодження в області

Унаслідок ранкової атаки на Київщину пошкоджено вісім приватних житлових будинків і чотири господарські споруди. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Бучанському районі пошкоджено вікна двох садових будинків. На відкритій місцевості виникла пожежа, її ліквідували.

Повідомлення очільника ОВА

«У Фастівському районі чоловік отримав рвану рану передпліччя. Вся необхідна медична допомога надана на місці», — написав він у Telegram у середу.