Київщина: у Бучанському районі запровадили екстрені відключення

«Київщина, Бучанський район: за розпорядженням Укренерго застосовуються екстрені відключення», — повідомила ДТЕК. Удень 18 жовтня після тривалої дронової атаки, під час якої лунали десятки вибухів, сталася енергетична аварія.

Де графіки відключень тимчасово не діють?

Екстрені відключення застосовують у Бучанському районі Київщини. Із 10:30 графіки з інтервалами подачі електроенергії тимчасово не діють, а сотні будинків залишилися без централізованого електропостачання.

Ремонтні бригади виїхали на місця пошкодження енергообладнання. В інших районах області продовжують діяти стабілізовані відключення за визначеними графіками.

Чого очікувати споживачам у Бучанському районі?

Під час екстрених відключень світло може зникнути будь-якої миті. У ДТЕК нагадали: «Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі».

Отже, мешканцям Бучанського району не слід орієнтуватися на графіки планових відключень, поки діє екстрений режим. Енергетики повідомлятимуть про зміни ситуації зі світлом у своєму телеграм-каналі.