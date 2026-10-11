Київщина: у лісі знайшли тунель із зігнутих беріз

Точну локацію березового тунелю на Київщині не оприлюднили, тож поки невідомо, де саме розташована ця ділянка лісу і чи можна до неї вільно потрапити. На відео десятки молодих беріз нахилилися до центру галявини й утворили над проходом зелений природний дах.

«Порталом або входом до казкового лісу» — так місце жартома називали користувачі соцмереж.

Відео опублікувала в TikTok користувачка ecobar_online, але координат не вказала. Кадри привернули увагу користувачів: вони також обговорювали, чому стовбури багатьох дерев нахилені майже в одному напрямку.

Що могло змінити форму дерев

Одна з версій — тривале навантаження мокрого снігу або льоду. Молоді берези гнучкі, а після танення снігу їхні стовбури не завжди повертаються у вертикальне положення. На форму дерев також можуть впливати вітер, освітлення, щільність посадки та конкуренція між кронами.

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Офіційно причину нахилу саме на цій ділянці не встановлювали. Немає підтверджень ані того, що його спричинила конкретна ожеледь чи снігопад, ані того, що дерева формували люди.

Без точної локації невідомо, кому належить лісова ділянка і чи не має вона обмеженого доступу. Молоді дерева вразливі, а їхній вигляд може змінитися в міру росту: берези товщатимуть і формуватимуть важчі крони.

Березовий тунель уже побачили тисячі людей, однак авторка відео точного місця не розкрила.