Київська картинна галерея відкриє виставку Віктора Григорова

«Віктор Григоров. Життя» — так називається ретроспектива, яка відкриється 3 листопада в Національному музеї «Київська картинна галерея». Виставка представить творчість одного із самобутніх українських художників-нонконформістів.

Які роботи покажуть у Києві?

Експозиція простежить шлях Григорова від ранніх робіт, створених під час навчання у Кримському художньому училищі імені М. Самокиша та Київському художньому інституті, нині НАОМА, до експериментів кінця 1990-х — початку 2000-х років.

Серед робіт — морські й гірські пейзажі, індустріальні сюжети та замальовки Заполяр’я з юртами й оленями. За радянських часів ці твори викликали неприйняття викладачів. Окремо представлять ескізи рельєфів для одеського готелю «Чорне море» (1972), а також вітража й гобеленів для київського готелю «Інтурист» (1989).

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Значну частину виставки присвятять ню — одному з найвпізнаваніших напрямів творчості митця. Жіночі образи Григорова змінюються від виразних, майже земних постатей до легких, ефемерних фігур. Через тілесність художник говорив про чуттєвість, тривогу, духовність і зв’язок земного з божественним.

Як формувався стиль Віктора Григорова?

Творчий шлях художника не вкладався в усталені рамки: студента, якого називали «формалістом» і ледь не виключили з художнього інституту, згодом залучали до масштабних монументальних проєктів. Він став одним із перших українських митців, які вийшли на європейський артринок після відновлення незалежності України.

Григоров працював із каменем, металом і деревом, долучався до оздоблення Михайлівського Золотоверхого собору. Навіть виконуючи державні замовлення за радянських часів, він уникав соцреалістичних кліше й дотримувався власного художнього бачення.

На його мистецьку мову вплинули Джотто, Пабло Пікассо та давньоукраїнська ікона. Художник шукав власну інтонацію й палітру, прагнучи виробити те, що можна назвати «григоровським» стилем. Він помер у 62 роки на творчому піднесенні.

Виставку реалізувала Національна музейна установа «Київська картинна галерея» за підтримки Павла Гоцика; партнер проєкту — галерея «Ностальжі». В експозиції зібрали твори з колекції родини художника та приватних зібрань.