Київська кільцева електричка збільшить кількість рейсів 22 жовтня
22 жовтня через повне перекриття Південного мосту в Києві «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси Kyiv City Express. Це має дати пасажирам альтернативний спосіб перетнути Дніпро після нічної російської атаки на столицю.
«Починаючи з 16:40 інтервали між потягами з правого берега на лівий становитимуть від 15 хвилин», — повідомили в перевізника.
Як повідомила команда Kyiv City Express у Telegram, додаткові потяги курсуватимуть півкільцем: Київ-Деміївський — Видубичі — Березняки — Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Микільська Слобідка — Воскресенка — Райдужний — Почайна. Рейси також виконуватимуться у зворотному напрямку.
Як курсуватимуть електрички та метро
Південний міст спочатку обмежили в одному напрямку, а згодом закрили для автомобілів в обидва боки. Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що обмеження потрібні для безпекових заходів після російського удару.
Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру метро на Південному мосту. На зеленій лінії поїзди курсують окремо на двох ділянках: від «Сирця» до «Видубичів» і від «Осокорків» до «Червоного хутора». Звичного сполучення метро між берегами Дніпра тимчасово немає.
Перший додатковий рейс із Почайни в напрямку Троєщини запланований на 16:56. На цій станції пасажири можуть пересісти із синьої лінії метро. Поїзд із Видубичів у напрямку Березняків вирушить о 18:02; там доступна пересадка із зеленої лінії.
Квитки на додаткові рейси можна придбати в офіційному мобільному застосунку «Укрзалізниці». Тривалість обмежень на Південному мосту наразі невідома.