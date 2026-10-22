Київська кільцева електричка збільшить кількість рейсів 22 жовтня

22 жовтня через повне перекриття Південного мосту в Києві «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси Kyiv City Express. Це має дати пасажирам альтернативний спосіб перетнути Дніпро після нічної російської атаки на столицю.

«Починаючи з 16:40 інтервали між потягами з правого берега на лівий становитимуть від 15 хвилин», — повідомили в перевізника.

Як повідомила команда Kyiv City Express у Telegram, додаткові потяги курсуватимуть півкільцем: Київ-Деміївський — Видубичі — Березняки — Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Микільська Слобідка — Воскресенка — Райдужний — Почайна. Рейси також виконуватимуться у зворотному напрямку.

Як курсуватимуть електрички та метро

Південний міст спочатку обмежили в одному напрямку, а згодом закрили для автомобілів в обидва боки. Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що обмеження потрібні для безпекових заходів після російського удару.

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Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру метро на Південному мосту. На зеленій лінії поїзди курсують окремо на двох ділянках: від «Сирця» до «Видубичів» і від «Осокорків» до «Червоного хутора». Звичного сполучення метро між берегами Дніпра тимчасово немає.

Перший додатковий рейс із Почайни в напрямку Троєщини запланований на 16:56. На цій станції пасажири можуть пересісти із синьої лінії метро. Поїзд із Видубичів у напрямку Березняків вирушить о 18:02; там доступна пересадка із зеленої лінії.

Квитки на додаткові рейси можна придбати в офіційному мобільному застосунку «Укрзалізниці». Тривалість обмежень на Південному мосту наразі невідома.