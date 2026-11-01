Київська «Молодість» відзначила переможців 55-го фестивалю

Ґран-прі 55-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» отримав фільм «Камуфляж» режисера Микити Гібаленка з Німеччини. Церемонія нагородження відбулася 31 жовтня в Будинку кіно.

«Скіфського оленя» за перемогу вручив голова журі міжнародного конкурсу Олег Сенцов. Нагороду отримали акторка Анна Яремчук-Бобало, яка зіграла матір головного героя, і консультант німецької знімальної групи Ян Штукмаєр. До нагороди додали сертифікат на 5 тисяч доларів від оператора державних лотерей «М.С.Л.» Лото-Забава — головного партнера фестивалю.

У центрі сюжету — 22-річний Віталій, який за рік до повномасштабного вторгнення переїхав з України до Мюнхена. Після початку великої війни до нього з Харкова приїжджають мати й сестра, а він намагається облаштувати життя за кордоном.

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Переможці конкурсних програм

Найкращим повнометражним фільмом міжнародного конкурсу стало «Філіпіньяну» Рафаеля Мануеля — спільне виробництво Філіппін, Сінгапуру, Великої Британії, Нідерландів і Франції. Фільм розповідає про 17-річну працівницю елітного заміського клубу неподалік Маніли: спроба повернути його президенту загублену ключку для гольфу відкриває їй правду про роботу, країну та власне минуле. Стрічка отримала «Скіфського оленя» й 2 тисячі доларів, а спеціальну відзнаку присудили фільму «Пальне в жилах» П’єра ле Ґаля з Франції та Польщі. Найкращою короткометражною стрічкою назвали «Дьєґо» Мелісси Сільвери з Франції: 21-річна Ванесса живе з батьком і братом з інвалідністю, а сімейна рівновага порушується, коли вона розуміє, що братові подобаються чоловіки, тоді як батько хоче виховати з нього «справжнього мачо».

«Дьєґо» отримав «Скіфського оленя» та 2 тисячі доларів. У відеозверненні режисерка зазначила, що створила фільм через потребу поговорити з батьком, якої їй так і не вдалося реалізувати. Спеціальну відзнаку журі в короткометражному конкурсі присудило українському фільму «Тиша» Павла Шпегуна.

Документальний конкурс виграла дебютна стрічка Дмитра Тодорюка «У війни нема дітей» (Україна). Фільм об’єднує чотири історії про дитинство під час війни: попри пережиті трагедії, діти продовжують мріяти, гратися, пізнавати світ і вірити в майбутнє. Автор отримав «Скіфського оленя» та 2 тисячі доларів, а спеціальну відзнаку вручили фільму «Дивись, ти впоралася» Ізабели Ґрейс Кон зі США. Журі відзначило, як ця стрічка розповідає про пережитий досвід сексуального насильства, дає голос молодим людям і сприяє осмисленню травми.

Найкращою студентською роботою міжнародного конкурсу стала «Ремінісценція» Ірини Мельниченко зі Швейцарії. Її героїня, молода українка Іра, після вимушеного переїзду живе з братом у Швейцарії. Створюючи ляльку за власним образом, вона повертається до історії родини та згадує батька — київського 2D-аніматора.