Київська поліція розслідує падіння велосипедиста під час патрулювання

15 жовтня на вулиці Короленківській під час спільного патрулювання поліцейський намагався зупинити велосипедиста, і той упав на проїжджу частину поруч із рухомим автомобілем. Керівництво Головного управління поліції Києва призначило службове розслідування.

Як велосипедист опинився на проїжджій частині?

У патрулі були працівники Голосіївського управління поліції та військовослужбовці РТЦК та СП. Поліцейський подав велосипедисту жезлом знак зупинитися, але той продовжив рух.

Правоохоронець спробував примусово зупинити чоловіка на велосипеді. Після цього той утратив рівновагу й упав біля автомобіля, що рухався. На відео з реєстратора, яке поширили в соціальних мережах і столичних Telegram-каналах, видно, як поліцейський штовхає велосипедиста, а водій авто ледь встигає загальмувати.

Що відомо про стан чоловіка та перевірку?

За інформацією поліції, чоловік не потребував медичної допомоги. Після перевірки документів він продовжив рух.

Службове розслідування має надати правову оцінку діям поліцейського. Відео з інцидентом спричинило значний суспільний резонанс.