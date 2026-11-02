Київські медики не виявили спалахів небезпечних інфекцій

Станом на 1 листопада 2026 року в Києві не зафіксували спалахів холери, дизентерії, черевного тифу чи вірусного гепатиту А. Про це заявили в ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Повідомлення про епідемію не підтвердилися

У центрі назвали безпідставними поширені в медіа та соцмережах повідомлення про нібито загрозу епідемії. Епідеміологічна ситуація в столиці залишається стабільною та контрольованою.

Ризики перевіряють у межах профілактики

Фахівці щодня оцінюють можливі загрози, зокрема пов’язані з перебоями у водопостачанні чи водовідведенні. У центрі пояснили, що така робота є стандартною профілактикою і не свідчить про появу в місті осередку небезпечної інфекції.

Тимчасові відключення електроенергії та нетривалі перебої з водопостачанням не погіршили санітарний стан Києва. Якість питної води в міських мережах постійно перевіряють у лабораторіях.