Київські ресторани Tarantino family призупиняють власну доставку

Tarantino family зупиняє власну доставку страв із ресторанів мережі в Києві. Пауза може тривати до весни, а заклади продовжать працювати й приймати замовлення на самовивіз.

Як замовити страви під час паузи доставки?

Забрати замовлення можна буде безпосередньо в ресторані. У компанії пояснили рішення так: «Ми змушені призупинити роботу нашої доставки. Але не поспішайте сумувати – це не обов’язково прощання назавжди! Можливо, вже навесні ми знову зустрінемося, щоб тішити вас улюбленими стравами».

До призупинення доставки замовлення на суму від 500 до 799 грн коштували клієнтам 50 грн за доставку, а замовлення від 800 грн привозили безкоштовно. За першого замовлення від 5000 грн потрібно було внести передоплату 50% або повністю оплатити його онлайн.

Доставку за межі Києва погоджували з оператором кол-центру. Зазвичай замовлення в межах столиці привозили протягом 60 хвилин, а за високого навантаження очікування могло зрости до 90 хвилин.

Які заклади входять до мережі?

Tarantino family об’єднує ресторани з різними кухнями. До мережі входять заклади італійської кухні «Рукола», «Буффаліно» та Spezzo, грузинської — «Хачапурі та Вино», американської з акцентом на піцу — «Папа Джон», японської, зокрема із суші, — «Муракамі», а також української кухні — «Market Plaza».

У вересні та жовтні 2026 року в Києві закрилися або призупинили роботу понад 20 ресторанів. Серед проблем, з якими зіткнулися власники закладів, — падіння платоспроможного попиту й відвідуваності, а також витрати на енергообладнання та пальне.