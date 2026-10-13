Київські служби встановлюватимуть мобільні укриття замість районів

Мобільні укриття в Києві встановлюватимуть міські служби: районні адміністрації повернули до бюджету понад пів мільярда гривень, а на 2026 рік не запросили коштів на ці споруди. Загалом місто планує облаштувати близько 40–50 укриттів у місцях, де людям складно дістатися до стаціонарних.

Про це депутат Київради від фракції «УДАР» Володимир Бондаренко розповів в етері телеканалу. За його словами, Київрада та Київська міська державна адміністрація передбачали фінансування на 2025 і 2026 роки, але встановлювати споруди мали районні державні адміністрації.

Чому райони не використали кошти на укриття?

Бондаренко пояснив, що для встановлення потрібні не лише конструкції: слід розробити проєкти, провести процедури та організувати обслуговування. Районні адміністрації, за його словами, не хотіли брати на себе відповідальність за утримання укриттів.

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«Минулого року очільник Київської міської військової адміністрації тиснув публічно і на КМДА, і на Київраду стосовно: дайте гроші на мобільні укриття. Гроші дали. В результаті в кінці року районні державні адміністрації більше півмільярда гривень вони повернули назад до міського бюджету, виправдовуючись тим, що в них не вистачило часу провести конкурсні процедури. Кожна районна адміністрація почала говорити про те, що вони не хочуть обслуговувати в подальшому ці укриття», — зазначив депутат.

У бюджетних запитах на 2026 рік райони не передбачили на мобільні укриття жодної гривні. Тому завдання перебирають міські служби, хоча, за словами Бондаренка, це не належить до їхніх безпосередніх повноважень. Зокрема, «Київпастранс» і шляхово-експлуатаційні управління закуповують споруди на своїх балансових територіях.

Де встановлять укриття і від чого вони захищають?

Близько 40–50 споруд планують розмістити там, де від зупинок громадського транспорту людям найважче дістатися стаціонарних укриттів. Після зміни правил руху транспорт під час повітряних тривог не зупиняється, тож потреба в укриттях безпосередньо на зупинках стала менш нагальною. Однак у місцях, звідки люди не можуть швидко дійти до стаціонарного укриття, вони залишаються потрібними.

«Найпростіше укриття — це, або мобільне укриття, як правильно його називати, це насправді, мабуть, один з найгірших типів укриттів цивільного захисту, тому що він нас захищає з вами виключно від падіння уламків, жодного прямого прильоту він не захистить. Тому 40–50 — це там, де саме немає стаціонарних укриттів», — зазначив він.

Попри позов прокуратури до Київради та КМДА й політичні суперечки місто продовжує готуватися до різних сценаріїв, зокрема складної зими. Роботу зі встановлення мобільних укриттів не планують припиняти. Бондаренко також сказав, що міська влада не має достатніх важелів, аби самостійно притягнути керівників районів до відповідальності за бездіяльність.