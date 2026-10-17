Київські ТЕЦ після атаки виробляють тепло, але не електроенергію

ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницька ТЕЦ після ударів у ніч на 14 жовтня припинили виробляти електроенергію. Водночас станції готують до опалювального сезону й поступово запускають для подачі тепла в будинки, заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

Столиця фактично залишилася без власної великої генерації електроенергії. Київ споживає 1–1,2 ГВт, або 12–15% загальнодержавного обсягу, а взимку навантаження залежно від температури може сягати 1,8–2 ГВт.

«Дійсно, київські ТЕЦ, по суті, припинили виробляти електроенергію, але вони не припинили виробляти тепло і зараз запускаються саме в цьому режимі теплопостачання».

Як розвивалися події та що готує місто

У ніч на 14 жовтня під удари потрапили ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницька станція, відома також як ТЕЦ-4. Після цього вони перестали виробляти електроенергію, але продовжили підготовку до подачі тепла. У 2024 році президент Володимир Зеленський доручив до кінця року забезпечити 1 ГВт додаткової газової генерації електроенергії. Кучеренко звернув увагу на повільний розвиток когенерації — технології одночасного виробництва електроенергії та тепла. З 16 жовтня в Києві розпочався опалювальний сезон. Першими підключають лікарні, школи, дитсадки та інші соціальні заклади — за індивідуальними заявками керівників. Частина Дніпровського та Дарницького районів поки залишається без тепла через пошкодження енергетичного об’єкта, де тривають відновлювальні роботи. До кінця 2026 року Київ планує мати 200 МВт когенераційних потужностей. Наразі 57,6 МВт електричної потужності вже надходить у загальну енергосистему країни, обладнання завозять і монтують.

Рішення про початок опалювального сезону, згідно з постановою Кабміну № 830, ухвалюють, коли середньодобова температура протягом трьох діб не перевищує +8 °C. За словами мера Віталія Кличка, більшу частину запланованих робіт місто виконало, а деякі — завершило на 90% і більше. Основний обсяг робіт планували завершити до початку сезону, а проєкти з обладнанням, яке ще виготовляють, — до кінця року.

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Київ також створює резервні потужності для тепла й водопостачання. Для заміщення потужностей ТЕЦ потрібно близько 2,1 ГВт: місто розпочало роботи на об’єктах загальною потужністю понад 1000 МВт, ще над 564 МВт працює Агентство відновлення. Ці об’єкти мають бути резервом, а не повною заміною централізованого опалення.

Для водопостачання місто планує створити 40 МВт резервної генерації; вже побудовано три дизельні електростанції загальною потужністю 16,7 МВт, решту обіцяють завершити до кінця року. Київ також нарощує парк мобільних котелень, які можна доставити до об’єкта, що залишився без тепла через локальну аварію.