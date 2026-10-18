Київські ветерани готуються отримати права на адаптовані авто

Ветерани з інвалідністю в Києві проходять навчання, щоб скласти іспити й отримати водійські посвідчення. Теорію вони вивчають за програмою звичайної автошколи, а практику відпрацьовують на автомобілях із ручним керуванням. Налаштування обладнання підбирають з урахуванням потреб кожного учня.

Важливим принципом роботи є взаємодія за моделлю «рівний рівному». — Організатори автошколи

Теорія, практика та підтримка

На заняттях ветерани розбирають правила дорожнього руху, знаки, проїзд перехресть, паркування й вимоги до технічного стану авто. Під час практики інструктори пояснюють роботу ручного керування, допомагають налаштувати сидіння та поступово навчають рушати, гальмувати, повертати й паркуватися.

Серед учасників — ветеран Андрій, який до поранення служив командиром механізованого взводу й мав значний водійський досвід. У березні 2025 року він втратив праву ногу через поранення. Після повернення за кермо чоловік хоче самостійно їздити у справах і забирати дружину з роботи.

Раніше ми писали: 22 і 91: автобуси Києва змінили маршрут на Лівий берег

Для ветеранів також організували відвідування мотополігону за участі Military Hub. Там вони випробували електромотоцикли, зокрема на піщаній поверхні. Частина учасників уперше керувала двоколісним транспортом.

Автошкола планує отримати акредитацію для підготовки водіїв категорій А та С. Перші випускники зможуть складати іспити й отримувати посвідчення водія.