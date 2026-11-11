Київський Мілітарі Хаб надав майже 2 000 консультацій

Військові та їхні родини можуть звернутися до юристів Київ Мілітарі Хабу з питань служби й повсякденних правових справ. Від початку 2026 року фахівці провели майже 2 000 первинних консультацій, повідомили в КМДА.

Ще близько 200 людей отримали вторинну правову допомогу — юридичний супровід і представництво інтересів.

З якими питаннями допомагають юристи Хабу?

За словами заступниці голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марини Хонди, можна звертатися не лише з питаннями, безпосередньо пов’язаними з військовою службою. Юристи консультують щодо оформлення виплат і статусів, спадщини, майнових та цивільно-правових справ, а також оскарження рішень державних органів.

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Допомога доступна військовим, членам їхніх родин, рідним зниклих безвісти та полонених, а також родинам загиблих захисників і захисниць.

Як відбувається юридичний супровід справи?

Спершу юрист проводить консультацію, вивчає обставини та пояснює можливі способи розв’язання питання. Також фахівець визначає, чи потрібен людині подальший супровід.

Якщо необхідна вторинна правова допомога, до справи долучаються адвокати Хабу. Вони готують документи, супроводжують справу та представляють інтереси людини в судах, державних установах та інших організаціях.