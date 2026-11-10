 Перейти до змісту
вівторок, 10 листопада Київ Київ +4°USD 45,41 · EUR 50,82
Написати в редакцію

Типовий Київ

Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

ЖКГ

Київтеплоенерго: 85% будинків комунальних компаній уже з теплом

Тарас Лимаренко 1 хв читання 2
Працівник у захисному одязі регулює вентилі теплового обладнання у приміщенні.

Станом на 6:00 10 листопада 85% житлових будинків, які перебувають на обслуговуванні комунальних керуючих компаній у Києві, вже отримують тепло. Технологічний процес запуску теплопостачання в місті вийшов на завершальну стадію, про це повідомили в КП «Київтеплоенерго».

Ключові показники підключення

  • 85% житлових будинків комунальних керуючих компаній отримують тепло станом на 6:00 10 листопада
  • Загальний опалювальний сезон для житлових будинків у Києві розпочали 2 листопада з урахуванням середньодобової температури повітря
  • Опалювальний сезон для шкіл, дитсадків та лікарень розпочався 16 жовтня, наразі тепло отримують понад 86% таких установ
  • Будинки, що обслуговуються за колективними договорами (ОСББ, ЖБК), підключають до опалення послідовно за індивідуальними поданими заявками їхніх управителів
  • Тепло для соціальних установ надходить також за окремими зверненнями керівництва

Будинки за колективними договорами підключають послідовно відповідно до заявок управителів. Запуск для житлового фонду триває з 2 листопада, тоді як установи соціальної сфери підключили з 16 жовтня.

Наразі процес вийшов на завершальну стадію, і більшість будинків комунальних компаній уже отримують тепло.

Надіслати друзям

Схожі новини

Нове сьогодні

Залишити коментар

Адреса пошти не публікується. Коментарі проходять модерацію.