Київтеплоенерго: 85% будинків комунальних компаній уже з теплом
Станом на 6:00 10 листопада 85% житлових будинків, які перебувають на обслуговуванні комунальних керуючих компаній у Києві, вже отримують тепло. Технологічний процес запуску теплопостачання в місті вийшов на завершальну стадію, про це повідомили в КП «Київтеплоенерго».
Ключові показники підключення
- 85% житлових будинків комунальних керуючих компаній отримують тепло станом на 6:00 10 листопада
- Загальний опалювальний сезон для житлових будинків у Києві розпочали 2 листопада з урахуванням середньодобової температури повітря
- Опалювальний сезон для шкіл, дитсадків та лікарень розпочався 16 жовтня, наразі тепло отримують понад 86% таких установ
- Будинки, що обслуговуються за колективними договорами (ОСББ, ЖБК), підключають до опалення послідовно за індивідуальними поданими заявками їхніх управителів
- Тепло для соціальних установ надходить також за окремими зверненнями керівництва
Будинки за колективними договорами підключають послідовно відповідно до заявок управителів. Запуск для житлового фонду триває з 2 листопада, тоді як установи соціальної сфери підключили з 16 жовтня.
Наразі процес вийшов на завершальну стадію, і більшість будинків комунальних компаній уже отримують тепло.