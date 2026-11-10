Київтеплоенерго: 85% будинків комунальних компаній уже з теплом

Станом на 6:00 10 листопада 85% житлових будинків, які перебувають на обслуговуванні комунальних керуючих компаній у Києві, вже отримують тепло. Технологічний процес запуску теплопостачання в місті вийшов на завершальну стадію, про це повідомили в КП «Київтеплоенерго».

Ключові показники підключення

85% житлових будинків комунальних керуючих компаній отримують тепло станом на 6:00 10 листопада

Загальний опалювальний сезон для житлових будинків у Києві розпочали 2 листопада з урахуванням середньодобової температури повітря

Опалювальний сезон для шкіл, дитсадків та лікарень розпочався 16 жовтня, наразі тепло отримують понад 86% таких установ

Будинки, що обслуговуються за колективними договорами (ОСББ, ЖБК), підключають до опалення послідовно за індивідуальними поданими заявками їхніх управителів

Тепло для соціальних установ надходить також за окремими зверненнями керівництва

Будинки за колективними договорами підключають послідовно відповідно до заявок управителів. Запуск для житлового фонду триває з 2 листопада, тоді як установи соціальної сфери підключили з 16 жовтня.

Наразі процес вийшов на завершальну стадію, і більшість будинків комунальних компаній уже отримують тепло.