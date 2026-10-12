Київводоканал ставить відведення стоків у пріоритет під час аварій

Подачу води до квартир у Києві можуть тимчасово обмежувати, якщо через перебої з електрикою не вдається повноцінно відводити стічні води. Це стосується, зокрема, багатоповерхівок, де каналізація залежить від роботи насосів і стабільного живлення.

«Без каналізації вже через три дні може виникнути епідемічна загроза», — за оцінкою посадовця «Київводоканалу».

Заступник генерального директора підприємства Сергій Горкуценко повідомив, що останнім часом проблеми з водопостачанням почастішали через коливання напруги. Вони впливають на електричне обладнання, значна частина якого була створена ще у 1970-х роках і не розрахована на сучасні навантаження та регулярні аварійні перемикання. Під час атак і пошкоджень енергетичної інфраструктури фахівцям доводиться підтримувати роботу насосних станцій, систем очищення та каналізаційних об’єктів.

Перебої з електрикою ускладнюють роботу насосних станцій

Працівники перемикають електричні лінії та запускають резервне живлення, але для цього потрібні спеціалісти. За словами представника підприємства, за останні чотири роки «Київводоканал» втратив близько 40% працівників. Найбільше бракує слюсарів, енергетиків, зварювальників та інших технічних фахівців, тож одному працівникові часто доводиться виконувати обов’язки кількох людей.

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Якщо одночасно стаються аварії на різних об’єктах, персоналу може не вистачити для швидкого відновлення всіх систем. Коли резервне живлення потрібне кільком насосним чи каналізаційним станціям, енергетикам доводиться визначати пріоритети: поки відновлюють роботу одного об’єкта, на іншому може виникнути нове відключення. Зупинка каналізації призводить до накопичення стоків у мережах, підвалах і технічних приміщеннях, а також створює ризик забруднення будинків і небезпечних для здоров’я умов.

Якщо водопостачання обмежать через ремонт або аварійне відключення, підприємство планує підвозити воду спеціальним транспортом туди, де її не буде в мережі. Можливості водоканалу залежать від масштабу пошкоджень, тривалості знеструмлення та доступності персоналу. Киянам рекомендують заздалегідь мати запас питної й технічної води.