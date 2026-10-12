Київводоканал ставить відведення стоків у пріоритет під час аварій
Подачу води до квартир у Києві можуть тимчасово обмежувати, якщо через перебої з електрикою не вдається повноцінно відводити стічні води. Це стосується, зокрема, багатоповерхівок, де каналізація залежить від роботи насосів і стабільного живлення.
«Без каналізації вже через три дні може виникнути епідемічна загроза», — за оцінкою посадовця «Київводоканалу».
Заступник генерального директора підприємства Сергій Горкуценко повідомив, що останнім часом проблеми з водопостачанням почастішали через коливання напруги. Вони впливають на електричне обладнання, значна частина якого була створена ще у 1970-х роках і не розрахована на сучасні навантаження та регулярні аварійні перемикання. Під час атак і пошкоджень енергетичної інфраструктури фахівцям доводиться підтримувати роботу насосних станцій, систем очищення та каналізаційних об’єктів.
Перебої з електрикою ускладнюють роботу насосних станцій
Працівники перемикають електричні лінії та запускають резервне живлення, але для цього потрібні спеціалісти. За словами представника підприємства, за останні чотири роки «Київводоканал» втратив близько 40% працівників. Найбільше бракує слюсарів, енергетиків, зварювальників та інших технічних фахівців, тож одному працівникові часто доводиться виконувати обов’язки кількох людей.
Якщо одночасно стаються аварії на різних об’єктах, персоналу може не вистачити для швидкого відновлення всіх систем. Коли резервне живлення потрібне кільком насосним чи каналізаційним станціям, енергетикам доводиться визначати пріоритети: поки відновлюють роботу одного об’єкта, на іншому може виникнути нове відключення. Зупинка каналізації призводить до накопичення стоків у мережах, підвалах і технічних приміщеннях, а також створює ризик забруднення будинків і небезпечних для здоров’я умов.
Якщо водопостачання обмежать через ремонт або аварійне відключення, підприємство планує підвозити воду спеціальним транспортом туди, де її не буде в мережі. Можливості водоканалу залежать від масштабу пошкоджень, тривалості знеструмлення та доступності персоналу. Киянам рекомендують заздалегідь мати запас питної й технічної води.