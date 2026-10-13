Київводоканал забезпечив водовідведення 103 генераторами

«Київводоканал» має 103 генератори потужністю від 15 кВт до 1 МВт, а водовідведення в Києві повністю забезпечене резервним живленням. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Що відомо про резервне живлення

У підприємства є 103 генератори потужністю від 15 кВт до 1 МВт.

Система водовідведення міста повністю забезпечена джерелами резервного живлення.

Генератори встановлювали протягом років повномасштабної війни.

Генератори великої потужності для водопостачання виготовляють для Києва за кордоном.

Кличко наголосив, що генератори не можуть повністю замінити електропостачання такого великого господарства, як «Київводоканал». Вони допомагають під час аварій в енергосистемі, але не можуть працювати безперервно, а для перемикання на резервне живлення фахівцям потрібен час.

«На жаль, ворог посилює атаки й продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Це впливає й на систему водопостачання, зокрема в столиці. Та ми продовжуємо робити все для життєзабезпечення й функціонування міста», — підкреслив Віталій Кличко.

Підприємство очікує на доукомплектацію системами генераторів великої потужності для водопостачання. Їх виготовляють для Києва за кордоном.