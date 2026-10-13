Київводоканал забезпечив водовідведення 103 генераторами
«Київводоканал» має 103 генератори потужністю від 15 кВт до 1 МВт, а водовідведення в Києві повністю забезпечене резервним живленням. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Що відомо про резервне живлення
- У підприємства є 103 генератори потужністю від 15 кВт до 1 МВт.
- Система водовідведення міста повністю забезпечена джерелами резервного живлення.
- Генератори встановлювали протягом років повномасштабної війни.
- Генератори великої потужності для водопостачання виготовляють для Києва за кордоном.
Кличко наголосив, що генератори не можуть повністю замінити електропостачання такого великого господарства, як «Київводоканал». Вони допомагають під час аварій в енергосистемі, але не можуть працювати безперервно, а для перемикання на резервне живлення фахівцям потрібен час.
«На жаль, ворог посилює атаки й продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Це впливає й на систему водопостачання, зокрема в столиці. Та ми продовжуємо робити все для життєзабезпечення й функціонування міста», — підкреслив Віталій Кличко.
Підприємство очікує на доукомплектацію системами генераторів великої потужності для водопостачання. Їх виготовляють для Києва за кордоном.