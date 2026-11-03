Левус попередив про ризик масштабніших конфліктів у Борщагівці

Конфлікти на кшталт подій у Петропавлівській Борщагівці можуть набути значно більших масштабів, якщо не реформувати мобілізацію та військову юстицію і не відновлювати довіру до влади. Таку оцінку висловив колишній заступник голови СБУ Андрій Левус, назвавши ситуацію проявом системної кризи державного управління.

Які зміни Левус вважає необхідними?

За словами Левуса, Росія використовує внутрішні конфлікти для інформаційних операцій, однак пояснювати події лише зовнішнім втручанням неправильно. Він вважає, що вони оголили проблеми, які потребують системного розв’язання.

Левус розкритикував державну інформаційну політику, зокрема ефективність телемарафону. Він закликав владу налагодити відкритий діалог із суспільством про мобілізацію, війну та перспективи її завершення.

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Мобілізація, на його думку, має спиратися на справедливість і професійний добір військовозобов’язаних, без привілейованих категорій громадян. Також Левус виступив за повноцінну систему військової юстиції з військовою поліцією, прокуратурою та судами. Він заявив, що відповідні законодавчі ініціативи тривалий час не отримують належного розгляду.

Чому він вважає внутрішні конфлікти небезпечними?

Серед проблем Левус назвав корупційні ризики та втрату довіри до державних інституцій. Він розкритикував Офіс Президента, звинувативши його в надмірній концентрації управлінських повноважень, і закликав ухвалити антикорупційні законодавчі зміни.

Найбільшу небезпеку він вбачає в можливому загостренні внутрішніх конфліктів, які Росія, на його переконання, намагатиметься використати для дестабілізації України. «Те, що ми бачимо зараз на Петропавлівській Борщагівці, — це ще лише квіточки. Плоди можуть бути набагато страшнішими, набагато масовішими».

Левус наголосив, що навіть можливе припинення вогню не усуне загрози з боку Росії. Він вважає, що Україні потрібно зміцнювати Збройні сили, розбудовувати незалежні державні інституції та захищати демократичні принципи.