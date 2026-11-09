Лікарські рослини України список: найвідоміші види та безпека

Лікарські рослини України список охоплює понад дві тисячі видів, з яких близько 250 офіційно визнані науковою медициною. До найвідоміших належать ромашка лікарська, м’ята перцева, подорожник великий, кропива дводомна та звіробій продірявлений. Ми зібрали короткий перелік поширених рослин, частин, які використовують, і правил безпечного поводження з ними.

У Києві та області ці рослини часто трапляються на узліссях, луках і в садах, але збір у місті чи біля доріг несе ризик забруднення. Киянам, які шукають зрозумілу інформацію про знайомі трави, важливо відрізняти народні уявлення від даних фармакопеї і не замінювати лікування травами.

Далі розберемо, що саме вважають лікарською рослиною, які види варто впізнавати, які частини традиційно беруть і як уникнути помилок при визначенні та зборі.

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Що вважати лікарською рослиною

Лікарською називають рослину, органи якої містять біологічно активні речовини і використовуються як сировина для лікарських засобів. В Україні до таких відносять 2219 видів судинних рослин, з них близько 10 % культивовані або інтродуковані. Офіційна медицина спирається на Державну фармакопею України, де описано сировину понад сотні видів.

Перелік у цій статті не є повним каталогом. Ми взяли найпоширеніші види, які ростуть майже по всій території країни і мають довгу історію застосування. Рідкісні гірські чи степові рослини, занесені до Червоної книги, сюди не входять.

Важливо Наявність у списку не означає, що рослина лікує конкретну хворобу. Будь-яке застосування узгоджуйте з лікарем, особливо якщо приймаєте інші препарати.

Які лікарські рослини України варто знати

Ось згрупований перелік поширених видів. Дані про частини і традиційне застосування взяті з фармакопейних описів і етноботанічних джерел; ми не приписуємо неперевірених властивостей.

Рослина Частина Традиційне застосування Ромашка лікарська (Matricaria chamomilla) Квіткові кошики Протизапальний і спазмолітичний засіб у народній практиці М’ята перцева (Mentha piperita) Листя Заспокійливий і жовчогінний ефект у чаях Подорожник великий (Plantago major) Листя Ранозагоювальний і відхаркувальний засіб Кропива дводомна (Urtica dioica) Листя Кровоспинний і загальнозміцнювальний засіб Звіробій продірявлений (Hypericum perforatum) Трава з квітками Протизапальний і заспокійливий у народній медицині Деревій звичайний (Achillea millefolium) Трава Кровоспинний і жовчогінний засіб

Джерело: Державна фармакопея України та атласи лікарських рослин (дані 2016–2025 рр.).

Ці рослини ростуть у лісостеповій і поліській зонах, включно з околицями Києва. Звіробій і деревій часто збирають на сухих луках, ромашку і м’яту — на городах чи в садах.

Які частини рослин використовують і для чого

Для ромашки лікарської беруть квіткові кошики на початку цвітіння. У народній практиці їх заварюють як чай при дискомфорті в животі; фармакопея підтверджує протизапальну та спазмолітичну дію екстрактів.

Листя подорожника великого збирають протягом літа. Традиційно свіжий лист прикладали до дрібних ран через вміст аукубіну й дубильних речовин. Сухе листя входить до офіційних засобів відхаркувальної дії.

У кропиви дводомної використовують молоде листя навесні й улітку. Народна практика пов’язує її з кровоспинною дією завдяки вітаміну K; у фармакопеї листя описано як гемостатичну сировину. М’яту беруть для ароматних чаїв — ефірна олія з ментолом має традиційне спазмолітичне застосування.

Відмінність народних уявлень і фармакопейних даних

Народна медицина часто приписує рослинам ширший спектр дії, ніж це підтверджено клінічними дослідженнями. Наприклад, звіробій у народі називали «травою від 99 хвороб», але офіційно його використовують переважно як протизапальний і заспокійливий засіб у складі препаратів.

Як уникнути плутанини й небезпечного збору

Помилкове визначення — головна причина отруєнь. Ромашку лікарську плутають із без’язичковою чи собачою; остання не має тих самих властивостей. Болиголов плямистий зовні схожий на деякі зонтичні рослини і є сильно отруйним.

Збирайте лише в чистих місцях за межами міста, далі 200–300 метрів від доріг і промислових зон. У Києві та передмісті ґрунт і рослини накопичують важкі метали й залишки пального. Радіонукліди в окремих районах Київщини також вимагають перевірки сировини.

Не збирайте рослини, занесені до Червоної книги, і не купуйте їх на стихійних ринках. Консультація з аптекарем чи лікарем обов’язкова перед будь-яким застосуванням, особливо при хронічних хворобах, вагітності чи прийомі ліків.

Чому не варто збирати рослини в місті

Міські парки, узбіччя і двори забруднені вихлопами, пилом і солями. Рослини активно вбирають кадмій, свинець і цинк. Навіть якщо зовнішній вигляд нормальний, концентрація токсинів у листі може перевищувати допустимі норми.

Типовий випадок: мешканці передмістя збирали подорожник уздовж траси для «ран» і отримували шкірні подразнення через хімічне забруднення. Після перевірки сировини з’ясувалося перевищення важких металів. Збір перенесли на чисті луки за 5 км від дороги — результат став безпечнішим.

Найсильніше заперечення проти обмежень: «рослини з саду чи дачі безпечні». Частково так, якщо ділянка далеко від доріг і не оброблялася пестицидами. Але навіть там ризик помилкового визначення чи індивідуальної алергії залишається. Фармакопея вимагає стандартизованої сировини з контролем якості.

Як перевірити рослину перед використанням

Порівняйте кілька ознак: форму листя, запах, суцвіття і місце зростання. Для ромашки характерне порожнисте квітколоже і сильний аромат при розтиранні. М’ята має характерний ментоловий запах і квадратне стебло.

Якщо сумніваєтеся — не збирайте. Купуйте готову сировину в аптеці: там вона проходить контроль на чистоту і відповідність фармакопеї. Це простіше і безпечніше, ніж самостійний збір.

Практичне правило: беріть лише ті рослини, які точно впізнаєте, з чистих місць поза містом, і використовуйте їх лише як доповнення до рекомендацій лікаря. Перелік найвідоміших видів допомагає орієнтуватися, але не замінює консультації.

Чесне застереження: ми не даємо рецептів, дозувань і не рекомендуємо замінювати призначене лікування травами. Індивідуальна реакція, взаємодія з ліками і якість сировини можуть суттєво відрізнятися.

Що це означає для вас завтра Перевірте домашню аптечку: якщо є сухі трави невідомого походження, краще замінити їх аптечними. Завтра при наступній прогулянці за містом звертайте увагу на ромашку чи подорожник, але не зривайте їх біля дороги. Якщо плануєте чай із м’яти — купіть її в аптеці, щоб бути впевненими в чистоті.