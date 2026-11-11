Ліниві голубці: покроковий рецепт із пропорціями та ознаками готовності

Ліниві голубці готують за 60–75 хвилин з 500 г фаршу, 125 г сухого рису та 400–500 г капусти. Суміш формують у котлетки й тушкують у томатно-сметанному соусі до м’якості капусти та повної готовності рису.

Пропорції розраховані на 4–5 порцій. Більше капусти дає легший варіант, менше — ситніший. Фарш беріть із 20–25 % жиру: пісний пересушить страву, надто жирний зробить її важкою. Рис обов’язково до напівготовності, інакше зерна розваряться або залишаться твердими.

Час активної роботи — 25–30 хвилин, решта — тушкування. Усе можна підготувати заздалегідь: рис і овочі зранку, суміш зібрати ввечері. Готова страва добре тримається в холодильнику до наступного дня.

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Інгредієнти й підготовка

Візьміть 500 г фаршу (свинина з яловичиною 50/50 або телятина), 125 г круглозерного чи середньозерного рису, 400–500 г білокачанної капусти (половина середнього качана), 1 середню цибулю, 1 велику моркву. Для соусу: 400 г томатів у власному соку (або 2–3 ст. л. томатної пасти + вода), 200 г сметани 15–20 %, сіль і чорний перець. Опційно — ½ ч. л. меленого коріандру чи паприки.

Перед початком промийте рис до чистої води. Нашаткуйте капусту тонкою соломкою ножем чи шатківницею — шматочки 1–2 см. Цибулю наріжте дрібно, моркву натріть на великій тертці. Підготуйте глибоку сковороду чи каструлю з товстим дном і кришкою, а також миску для змішування. Час підготовки — 10–15 хвилин.

Важливо Капуста має бути свіжою, без жовтих листків. Стару жорстку капусту обдайте окропом на 5 хвилин і відіжміть — інакше котлетки вийдуть грубими й довше тушкуватимуться.

Капуста й рис

Рис промийте, залийте 250 мл холодної підсоленої води (співвідношення 1:2). Доведіть до кипіння, варіть 5 хвилин під кришкою на середньому вогні. Зніміть з плити й залиште ще на 15 хвилин — зерна дійдуть до напівготовності й залишаться пружними. Потім відкиньте на друшляк і охолодіть. Гарячий рис змусить фарш розпастися під час формування.

Поки рис стоїть, розігрійте 2–3 ст. л. олії або 50–70 г вершкового масла на сковороді. Обсмажте цибулю до прозорості (3–4 хвилини), додайте моркву й тушкуйте ще 3 хвилини. Всипте нашатковану капусту, посоліть і поперчіть. Тушкуйте на середньому вогні 7–10 хвилин, помішуючи, до м’якості. Капуста має стати податливою, але не розваритися в кашу. Цей етап займає 15–20 хвилин і робить суміш соковитішою.

Поширена помилка — заливати капусту окропом надовго або не віджимати зайву вологу. Тоді суміш виходить водянистою, котлетки розвалюються в соусі, а смак стає прісним. Правильно: коротке обшпарювання або тушкування з овочами й ретельне віджимання.

Формування суміші

Охолоджений рис, тушковані овочі з капустою й сирий фарш викладіть у велику миску. Додайте сіль, перець і спеції. Добре вимішайте руками чи ложкою до однорідності. Маса має бути липкою й тримати форму: якщо розсипається — додайте 1 яйце, якщо надто мокра — 1–2 ст. л. панірувальних сухарів чи борошна. Не перемішуйте довше 3–4 хвилин, щоб не «забити» фарш.

Змочіть руки водою. Сформуйте овальні котлетки розміром із долоню (приблизно 80–100 г кожна) — вийде 10–12 штук. Викладіть їх у сковороду чи форму в один шар, не дуже щільно, щоб соус проходив між ними. На цьому етапі суміш готова до тушкування. Час — 10 хвилин.

Тушкування до готовності

Приготуйте соус: змішайте томати у власному соку (або розведену пасту) зі сметаною, посоліть і поперчіть. Залийте котлетки так, щоб соус покривав їх майже повністю — додайте 200–300 мл води чи бульйону за потреби. Доведіть до кипіння на середньому вогні, зменшіть до слабкого й накрийте кришкою.

Тушкуйте 35–45 хвилин. Через 20 хвилин перевірте рівень рідини: якщо википає швидко — долийте трохи гарячої води. Не перемішуйте часто, щоб не розбити котлетки. За 5 хвилин до кінця додайте лавровий лист або часник, якщо хочете.

Ознаки готовності: капуста м’яка й легко розрізається, рис повністю дозрів (немає білої точки в центрі зерна), фарш усередині не рожевий і пружний. Соус трохи загуснув і набув однорідного кольору. Якщо є термометр — внутрішня температура 71–75 °C. Після вимкнення вогню дайте постояти під кришкою 10 хвилин — смак вирівняється. Загальний час тушкування з урахуванням настоювання — 45–55 хвилин.

За рецептами з klopotenko.com, такий спосіб зберігає соковитість без окремого обгортання листків і дає результат, близький до класичних голубців.

Подача й залишки на завтра

Подавайте гарячими, поливши соусом зі сковороди. Зверху — сметана й дрібно порізана зелень (кріп чи петрушка). Гарнір не обов’язковий: страва ситна сама по собі. Якщо соус здається рідким — уварити ще 5 хвилин без кришки.

Залишки охолодіть і поставте в холодильник у закритому контейнері. Наступного дня розігрійте на сковороді з краплею води чи в мікрохвильовці. Смак часто стає навіть кращим — соус вбирається глибше. Не заморожуйте більше ніж на 1 місяць: після розморожування капуста втрачає текстуру.

Коротко Якщо готуєте на кілька днів — збільште порцію фаршу й капусти на 20 %, але не змінюйте співвідношення з рисом. Залишки тримаються 2–3 дні в холодильнику.

Якщо плануєте вечерю на завтра — приготуйте суміш сьогодні ввечері й залиште в холодильнику на ніч. Зранку лише залийте соусом і тушкуйте. Витрати часу скоротяться до 40 хвилин. Якщо соус вийшов кислим — додайте щіпку цукру під час тушкування. Страва вийде рівною й соковитою з першого разу, якщо дотримуватися послідовності й не пропускати охолодження рису.