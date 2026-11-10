Лісові пожежі на Київщині охопили 252,97 га за сезон

За пожежонебезпечний сезон лісові пожежі на Київщині охопили 252,97 га. Загалом у регіоні сталося 249 загорянь, більшість у Димерському надлісництві виникла внаслідок ворожих атак.

Що відомо про пожежі та їх ліквідацію

Із 16 березня у Київській та Житомирській областях сталося 315 лісових пожеж на площі понад 540 га.

На Київщині зафіксували майже 79% загорянь у двох областях.

53% пожеж спричинили російські обстріли та падіння уламків безпілотників і ракет.

У Димерському надлісництві 85% загорянь виникли через удари ворожих БпЛА; бойові дії пошкодили на Київщині 70 га лісу.

Понад 100 пожеж лісівники гасили разом із рятувальниками ДСНС та військовими. Роботи нерідко проводили з ризиком повторних вибухів.

Для посилення протипожежного захисту філія придбала шість пожежних автомобілів, чотири пожежні модулі, три плаваючі помпи, 11 ємностей для води, десять ранцевих установок «Перга» та 190 ранцевих вогнегасників. Також облаштували понад 6,3 тис. км нових мінералізованих смуг і оновили ще 29 тис. км. Вони допомагають стримувати поширення вогню.