Літак Гріпен: шведський багатоцільовий винищувач Saab

Літак «Гріпен» — це шведський одномоторний багатоцільовий винищувач Saab JAS 39, створений для одночасного виконання винищувальних, ударних і розвідувальних завдань. Позначення JAS розшифровується як jakt, attack, spaning — винищувач, атака, розвідка.

Його розробляли в 1980-х для шведських потреб: захист території з роззосереджених баз, зокрема з коротких ділянок доріг системи Bas 90. Перший політ прототипа відбувся 9 грудня 1988 року, серійні машини надійшли до шведських ВПС у 1996 році. Станом на 2026 рік у службі й виробництві є кілька поколінь: ранні A/B, основні експортні C/D і новіші E/F з більшим планером і іншим двигуном.

Характеристики залежать від модифікації. Цифри нижче стосуються типових C/D і E за даними виробника; конкретна конфігурація, завантаження і умови польоту змінюють реальні показники дальності, швидкості й навантаження.

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Що таке літак «Гріпен»

Літак «Гріпен» виробляє шведська компанія Saab AB. Це легкий одномоторний винищувач 4–4,5 покоління з дельтоподібним крилом і переднім горизонтальним оперенням (канардами). Аеродинамічна схема дає високу маневреність і можливість роботи з коротких смуг.

Основні варіанти: JAS 39C (одномісний) і JAS 39D (двомісний) — стандартизовані під НАТО, з дозаправкою в повітрі. Новіші JAS 39E (одномісний) і JAS 39F (двомісний) мають збільшений планер, потужніший двигун і сучасні сенсори, зокрема АФАР-радар. Станом на 2026 рік побудовано понад 280 машин різних версій; основні експлуатанти — Швеція, Бразилія, Чехія, Угорщина, ПАР і Таїланд. Нові замовлення на E/F отримали Колумбія та інші країни.

Призначення і завдання

Багатоцільове призначення означає, що один літак може перемикатися між повітряним боєм, ударами по наземних або морських цілях і розвідкою без зміни базової конструкції. Це досягається модульним озброєнням на зовнішніх точках підвіски, сенсорами і програмним забезпеченням.

Для шведської доктрини ключовою була здатність діяти з роззосереджених коротких смуг (близько 800 × 16–17 м) після удару по основних аеродромах. Канарди збільшують підйомну силу на малих швидкостях і допомагають скорочувати пробіг після посадки. Час підготовки до повторного вильоту для повітряного бою — близько 10 хвилин з обмеженим наземним персоналом.

У повітряному бою типовими є ракети середньої дальності Meteor і ближнього бою IRIS-T або AIM-9. Для ударів — керовані бомби, ракети AGM-65, протикорабельні RBS-15. Розвідувальні контейнери дозволяють виконувати завдання без окремого літака-розвідника.

Основні характеристики без зайвих термінів

Цифри показують, що літак може підняти, як далеко полетіти і наскільки швидко підготуватися до наступного вильоту. Вони відрізняються між C/D і E через розмір планера і двигун.

Параметр JAS 39C/D JAS 39E/F Довжина 14,9 м (C) 15,2 м (E) Розмах крила 8,4 м 8,6 м Максимальна злітна маса 14 000 кг 16 500 кг Тяга двигуна з форсажем 80,5 кН (Volvo RM12) 98 кН (GE F414G) Точки підвіски 8 10 Мінімальний розбіг (легке завантаження) близько 400 м близько 500 м Час підготовки до повторного вильоту (повітряний бій) 10 хвилин 10–20 хвилин

Джерело: дані виробника Saab за модифікаціями C/D і E (станом на 2020-ті роки).

Максимальна злітна маса 14 000 кг для C/D складається з порожньої маси близько 6800 кг, внутрішнього палива понад 2400 кг і зовнішнього навантаження до 5300 кг. Що змінює цей показник: кількість і тип підвісок, залишок палива, температура і висота аеродрому. Для E маса зростає через більший планер і додаткове паливо (приблизно на 40 % більше внутрішнього).

Тяга 80,5 кН у C/D і 98 кН у E дає можливість досягати близько Mach 2 на висоті. На рівні моря швидкість нижча (понад 1400 км/год для C/D). Практична стеля — понад 15 000 м. Бойовий радіус залежить від конфігурації: для типових завдань називають близько 800 км, перегінна дальність із підвісними баками — понад 3000 км для C/D.

Запитання про літак «Гріпен»

Чим «Гріпен» відрізняється від інших винищувачів

Він менший і одномоторний порівняно з двомоторними Eurofighter Typhoon чи Rafale. Це знижує вартість льотної години і спрощує обслуговування, але обмежує максимальне навантаження і запас тяги в разі відмови двигуна. Від F-16 відрізняється канардами, розрахованими на короткі смуги, і шведською системою роззосередженого базування. Від F-35 — відсутністю малопомітності як пріоритету і нижчою складністю обслуговування.

Порівняння за даними виробників і відкритих джерел показують, що Gripen оптимізований під високу готовність і роботу з обмеженою інфраструктурою, а не під максимальну дальність чи вантажопідйомність. Конкретні переваги залежать від сценарію: для оборони території з роззосередженням показники готовності і часу підготовки важливіші за абсолютну швидкість.

Чи може літак діяти з доріг

Так, за конструкцією. Для C/D мінімальний розбіг близько 400 м у легкій конфігурації «повітря-повітря» без підвісних баків, посадка — близько 500 м. Для E цифри трохи більші. Смуга має бути достатньо широкою і підготовленою; операції обмежені погодою і завантаженням. Шведські навчання підтверджують регулярне використання коротких ділянок.

Скільки літаків побудовано і хто їх експлуатує

Понад 280–300 машин усіх варіантів. Основні оператори — Швеція (найбільший парк, перехід на E), Бразилія (з локальним складанням), Чехія, Угорщина, ПАР, Таїланд. У 2025–2026 роках підписані контракти на E/F для Колумбії та інших. Дані про точну кількість боєздатних машин коливаються залежно від стану парку в кожній країні.

Які обмеження даних про характеристики

Виробник публікує типові показники для стандартних конфігурацій. Реальна дальність і швидкість змінюються від озброєння, палива, висоти і температури. Частина сенсорних можливостей E (АФАР, ІЧ-пошук) описана загальними термінами без точних дальностей виявлення в відкритих джерелах.

Важливо. Загальні характеристики літака «Гріпен» не замінюють інформацію про конкретні контракти, поставки чи бойове застосування. Такі новини потребують окремого підтвердження з офіційних джерел відповідних країн або виробника.

Що це означає для вас завтра

Якщо ви читаєте про «Гріпен» у новинах, спочатку відділіть базову довідку від події. Наприклад, повідомлення про поставку конкретної партії E до певної країни в 2026–2030 роках означає лише графік контракту, а не зміну характеристик самого літака. Перевірте, чи йдеться про модифікацію C/D чи E/F — цифри тяги, маси і точок підвіски різні.

Практичний приклад: при оцінці новини про роззосереджене базування дивіться на заявлену довжину смуги і завантаження. 400 м розбігу стосується легкого «повітря-повітря» варіанта C/D. З повним ударним завантаженням і баками потрібна довша смуга. Час 10 хвилин на підготовку — для обмеженого екіпажу і повітряного бою; для ударних завдань він довший.

Найсильніше заперечення проти «Гріпена» як легкого одномоторного літака — менша живучість при відмові двигуна і нижче максимальне навантаження порівняно з двомоторними важкими винищувачами. Факти: конструкція розрахована на високу готовність і роботу з коротких смуг за шведською доктриною; бойове застосування в обмежених конфліктах (зокрема Таїланд) показало можливість виконання ударних завдань. Вибір залежить від завдань і інфраструктури, а не від абсолютних показників швидкості чи маси.