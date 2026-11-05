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Транспорт

М-07 біля Бородянки: ДТП ускладнила рух в обох напрямках

Оксана Дорошенко 1 хв читання 2
Пошкоджені вантажівки після ДТП перекрили частину траси, уламки розкидані дорогою

Водіям, які їдуть трасою М-07 біля Бородянки, варто врахувати тимчасові ускладнення: увечері 5 листопада там сталася ДТП з потерпілими.

Де ускладнений проїзд

Аварія сталася поблизу селища Бородянка Бучанського району Київської області. Рух на автодорозі «Київ — Ковель — Ягодин» ускладнений в обох напрямках.

Проїзд у напрямку Києва та Ковеля ускладнений, повідомила Патрульна поліція України.

Правоохоронці закликали водіїв враховувати це під час планування маршрутів.

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