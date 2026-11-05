М-07 біля Бородянки: ДТП ускладнила рух в обох напрямках
Водіям, які їдуть трасою М-07 біля Бородянки, варто врахувати тимчасові ускладнення: увечері 5 листопада там сталася ДТП з потерпілими.
Де ускладнений проїзд
Аварія сталася поблизу селища Бородянка Бучанського району Київської області. Рух на автодорозі «Київ — Ковель — Ягодин» ускладнений в обох напрямках.
Проїзд у напрямку Києва та Ковеля ускладнений, повідомила Патрульна поліція України.
Правоохоронці закликали водіїв враховувати це під час планування маршрутів.