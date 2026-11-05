Мадам Павутина актори: виконавці ролей у фільмі

У фільмі «Мадам Павутина» 2024 року головну роль Кассандри Вебб виконала Дакота Джонсон, а трьох молодих героїнь — Сідні Свіні, Ізабела Мерсед і Селеста О’Коннор. Антагоніста Ізекіля Сімса зіграв Тахар Рахім. Це дозволяє швидко зіставити обличчя з персонажами без перегляду титрів.

Фільм вийшов 14 лютого 2024 року, має хронометраж 116 хвилин і зібрав близько 100,5 млн доларів у світовому прокаті при бюджеті 80 млн. Для глядачів, які дивляться його на стрімінгу в 2026 році, актуальне зіставлення акторів із ролями економить час на пошук інформації.

Далі зібрано точні відповідності виконавців і персонажів: центральні ролі, зручний перелік, другорядний склад і уточнення щодо імен, віку та можливих плутанин.

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Головні ролі

Центральну роль Кассандри «Кессі» Вебб, парамедика з Манхеттена, яка отримує дар ясновидіння, виконує Дакота Джонсон. На момент релізу їй було 34 роки (народилася 4 жовтня 1989). Три молоді жінки, чиї долі перетинаються з її: Джулія Корнуолл — Сідні Свіні (26 років), Аня Корасон — Ізабела Мерсед (приблизно 22–23 роки) і Метті Франклін — Селеста О’Коннор (близько 25 років). Антагоніста Ізекіля Сімса зіграв Тахар Рахім.

Ці четверо жіночих ролей формують основний ансамбль. У коміксах персонажі мають павучі здібності в майбутньому, але в фільмі акцент на їхніх стосунках із Кессі. Дані про ролі підтверджені титрами та офіційними матеріалами Sony.

Актори й персонажі

Основний склад зручно зіставити за списком, де ім’я актора йде перед персонажем:

Дакота Джонсон — Кассандра «Кессі» Вебб

Сідні Свіні — Джулія Корнуолл

Ізабела Мерсед — Аня Корасон

Селеста О’Коннор — Метті Франклін

Тахар Рахім — Ізекіль Сімс

Адам Скотт — Бен Паркер

Емма Робертс — Мері Паркер

Майк Еппс — О’Ніл

Список охоплює вісьмох акторів, яких найчастіше згадують у титрах і промо. Бен і Мері Паркер — персонажі з історії Людини-павука, їхні ролі другорядні, але помітні. О’Ніл — колега Кессі й Бена.

Другорядний склад

Серед помітних виконавців другорядних ролей — Керрі Біше в образі Констанс, матері Кассандри. Зося Мамет зіграла Амарію, а Хосе Марія Яспік — Сантьяго. Ці ролі менш тривалі за екранним часом, ніж головний квартет і антагоніст.

Майк Еппс як О’Ніл і Адам Скотт як Бен Паркер мають більше екранного часу серед другорядних. Емма Робертс як Мері Паркер з’являється в ключових сценах, пов’язаних із передісторією. Інші виконавці (лікарі, пішоходи, водії) залишаються без імен персонажів у більшості джерел.

Уточнення про акторський склад

Поширене запитання стосується точного написання імен. Джулія в титрах — Корнуолл, а не Карпентер, хоча в коміксах прізвище змінюється. Аня — Корасон, Метті — Франклін. Ізекіль Сімс у деяких джерелах пишуть як Сім або Сіммс, але офіційно — Sims.

Щодо віку: на 2024 рік Дакота Джонсон була старшою за трьох молодих актрис приблизно на 8–12 років. Це відображає сюжетну дистанцію наставниці й підопічних. Дані про дати народження взяті з публічних біографій і не змінюються.

Плутанина виникає через схожість персонажів із павучими іменами. Щоб уникнути, достатньо запам’ятати: Джонсон — Вебб, Свіні — Корнуолл, Мерсед — Корасон, О’Коннор — Франклін. Рахім — єдиний основний чоловічий антагоніст.

Склад не містить акторів попередніх фільмів Sony Spider-Man Universe в головних ролях. Бен і Мері Паркер пов’язані з історією Пітера Паркера, але їхні виконавці тут інші, ніж у «Дивовижній Людині-павуку».

Загальна кількість помітних іменованих персонажів у основному складі — вісім. Решта — епізодичні ролі без розгорнутих імен у більшості баз даних на кшталт IMDb чи TMDB. Якщо джерела розходяться в написанні прізвищ, пріоритет мають титри фільму.

Щоб швидко знайти потрібного актора під час перегляду, орієнтуйтеся на чотири жіночі ролі в центрі кадру та одного чоловічого антагоніста. Вік і попередні роботи акторів (Джонсон — «П’ятдесят відтінків», Свіні — «Ейфорія») допомагають упізнати обличчя, але не впливають на відповідність ролям у цьому фільмі.

Межі даних: точний екранний час кожної ролі офіційно не публікується, а списки другорядних виконавців у різних базах можуть відрізнятися на кілька епізодичних імен. Інформація актуальна станом на 2026 рік і базується на титрах та профілях фільму.