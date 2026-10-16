Максимальна напруга для побутових приладів залежить від маркування конкретного пристрою, а не від однієї універсальної цифри. З 1 липня 2025 року в Україні номінальна напруга мережі становить 230 В, а допустимий діапазон за нормальних умов — від 207 до 253 В.

Ця межа стосується якості електропостачання, а не того, що витримає ваш холодильник чи телевізор. Виробник вказує робочий діапазон на шильдику або в інструкції. Перевищення саме цього діапазону протягом годин чи днів створює ризик перегріву й скорочення ресурсу. Короткі стрибки вище 253 В окрема історія: вони небезпечні для електроніки навіть якщо середнє значення виглядає прийнятним.

У Києві мережа працює в тих самих нормативних межах, що й по країні. Конкретні показники у вашій розетці залежать від навантаження на лінії, стану нуля і відстані від трансформатора. Тому орієнтуйтеся спочатку на документи до техніки, а вже потім порівнюйте з тим, що показує справний вимірювач.

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1. Максимальна напруга: що саме вимірюють

Читач шукає верхню межу, яку прилад витримає без поломки. Мережева норма і допустима напруга конкретного приладу — різні речі. Перша описує, що має забезпечувати оператор системи розподілу. Друга — те, на що розрахований блок живлення чи нагрівач у вашому пристрої.

За ДСТУ EN 50160:2023 і рішеннями НКРЕКП з 1 липня 2025 року номінальна напруга 230 В. Допустиме відхилення ±10 % дає межі 207–253 В. Протягом тижня 95 % десятихвилинних середніх значень мають триматися в цьому коридорі. Раніше орієнтир був 220 В з межами 198–242 В. Різниця невелика, але верхня межа піднялася на 11 В.

253 В — це не «максимум для всіх приладів». Це верхня межа нормальної якості мережі. Порахувати просто: 230 × 1,1 = 253. Якщо у вас стара техніка з маркуванням лише «220 В» без діапазону, перевірте інструкцію або шильдик. Більшість сучасних приладів уже мають запас під 220–240 В або ширше.

До переходу на 230 В багато хто вважав 240 В уже високою напругою. Після 1 липня 2025 року 240–250 В потрапляють у нормативний діапазон. Техніка з широким діапазоном на шильдику працює як раніше, бо виробники давно орієнтувалися на європейські норми. Зміна відбулася завдяки гармонізації з EN 50160, а не через раптове підвищення напруги в розетках.

2. Межі для різних побутових приладів

Немає однієї максимальної напруги, яка підходить усім. Холодильник з компресором, пральна машина, бойлер і телевізор мають різні блоки живлення і різну чутливість. Тому дивіться в документацію саме до вашого приладу.

На шильдику або в паспорті шукайте рядок на кшталт «220–240 В», «230 В ±10 %» або «100–240 В». Останнє типово для імпульсних блоків живлення телевізорів, комп’ютерів і зарядок. Нагрівальні прилади (чайник, праска, бойлер) частіше мають вужчий діапазон. Якщо маркування стерте або інструкція втрачена, знайдіть модель на сайті виробника чи в сервісному центрі.

Практика показує, що більшість техніки, імпортованої останні 10–15 років, розрахована на 220–240 В і спокійно працює до 250–253 В. Дуже стара техніка до 2000-х років або дешеві нагрівачі з фіксованим опором можуть перегріватися при тривалому утриманні близько верхньої межі. Перевірте конкретно ваш прилад, перш ніж робити висновки.

Типові помилки: орієнтуватися на «усі пишуть 240» або на сусідську розмову. Результат — або зайві витрати на стабілізатор, або зношена техніка, бо реальна межа була нижчою. Відкрийте інструкцію і запишіть верхню цифру для кожного важливого приладу.

3. Тривале перенапруження і короткий стрибок

Тривале перенапруження — це коли напруга годинами чи днями тримається вище верхньої межі, вказаної для приладу (наприклад, вище 240–253 В). Короткий стрибок — імпульс тривалістю мілісекунди або секунди, який може сягати 300 В і більше навіть якщо середнє значення нормальне.

Тривале перевищення гріє обмотки, конденсатори і нагрівальні елементи. Компресор холодильника працює довше і гарячіше, лампи розжарювання (якщо ще залишилися) перегорають швидше, блоки живлення електроніки старіють. Короткий стрибок, особливо після відключення світла, б’є по імпульсним блокам живлення і чутливій електроніці. Варистор у приладі може спрацювати і захистити схему, але після цього прилад потребує ремонту.

Розрізнити їх можна лише вимірюванням у часі. Одиничний показ 250 В о 19:00 ще не означає проблему. Якщо кілька вимірів протягом доби стабільно вище 253 В або вище межі вашого приладу — це вже тривале відхилення. Різкий спалах ламп або одночасне відключення кількох приладів частіше вказує на стрибок або проблеми з нулем.

Не плутайте ці режими. Захист від тривалого перевищення і від імпульсів різний. Реле напруги відсікає і те, і інше, якщо поріг налаштований правильно. Звичайний мережевий фільтр більше рятує від коротких імпульсів, ніж від годинного 260 В.

4. Перевірка напруги й захист техніки

Вимірюйте напругу справним приладом і безпечно. Не лізьте в щиток і не розбирайте розетку. Якщо немає досвіду — попросіть електрика або скористайтеся послугою оператора.

Використовуйте мультиметр у режимі змінної напруги (AC V) з межею не нижче 300–600 В. Щупи вставляйте в отвори розетки, не торкаючись металевих частин руками.

Робіть кілька замірів у різний час доби і при різному навантаженні (з увімкненим чайником і без). Записуйте показники.

Для постійного контролю підходить розетковий індикатор напруги або реле з дисплеєм. Обирайте пристрій з сертифікацією і зрозумілим порогом спрацювання.

Захист: реле напруги (відсікає при виході за межі) або якісний пристрій захисту від імпульсних перенапруг. Вибір залежить від потужності лінії і чутливості техніки. Монтаж у щиток краще довірити фахівцю з допуском.

Після списку дій звірте отримані цифри з верхньою межею з інструкції приладу. Якщо стабільно вище — від’єднайте найчутливіші пристрої (комп’ютер, телевізор, котел з електронікою) і зафіксуйте показники для звернення. Самостійно переналаштовувати реле або чіпати проводку не варто: помилка в щитку може закінчитися коротким замиканням або ударом струму.

5. Що це означає для вас завтра

Завтра відкрийте інструкції або знайдіть шильдики на холодильнику, пральній машині, бойлері й телевізорі. Запишіть верхню допустиму напругу для кожного. Потім зробіть 3–4 заміри мультиметром у різний час і порівняйте. Якщо показники в межах 207–253 В і нижче межі приладу — нічого термінового не потрібно.

Якщо замір показує вище верхньої межі приладу протягом кількох годин, від’єднайте чутливу техніку від розеток. Зателефонуйте до оператора системи розподілу (у Києві це ДТЕК Київські електромережі) або повідомте голову ОСББ. Опишіть показники, час і які прилади відключали. Не чекайте, поки з’явиться запах горілого чи почнуть моргати лампи.

Для захисту розгляньте реле напруги з верхнім порогом близько 250–255 В і затримкою повторного вмикання 5–10 хвилин. Встановлення довірте електрику. Так ви отримаєте конкретну картину по своїй квартирі замість загальних розмов про «високу напругу» і зменшите ризик дорогого ремонту техніки наступного тижня.