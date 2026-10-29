Марина Боржемська: фітнес-тренерка та зірка телебачення

Марина Боржемська — українська фітнес-тренерка та телевізійна персона, відома як тренерка реаліті-шоу «Зважені та щасливі» на телеканалі СТБ.

Вона народилася 20 лютого 1980 року у Вінниці. За освітою музикантка: закінчила факультет музики та факультет народознавства Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Професійну діяльність присвятила фітнесу, харчуванню та роботі з людьми. За даними офіційної біографії на сайті СТБ, з 2012 року веде персональні тренування, викладала силовий фітнес і пілатес, розробила авторську систему тренувань з післяпологової реабілітації.

Публічна впізнаваність прийшла у 2016 році з участю в шостому сезоні «Зважені та щасливі». До 2019-го вона була постійною тренеркою сезонів 6–9. Після паузи повернулася до проєкту у 2025 році на десятий сезон, де її вихованець став переможцем, і бере участь в одинадцятому сезоні 2026 року разом з Олексієм Новіковим. Ці етапи підтверджені матеріалами каналу та публікаціями «Факти».

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1. Публічний образ і професія

Публіка асоціює Марину Боржемську насамперед із роллю фітнес-тренерки, яка поєднує фізичну підготовку з роботою над мотивацією учасників. На сайті СТБ її характеризують як фахівчиню з правильного харчування, яка проходила курси з психології та вміє спілкуватися з людьми як грамотний психолог. Це відрізняє її підхід від суто силових методик: акцент робиться на змінах у ставленні до себе, а не лише на кілограмах.

До телебачення вона працювала у фітнес-клубах, спеціалізуючись на силовому фітнесі та пілатесі. Авторська система післяпологової реабілітації з’явилася з практичного досвіду. Зріст Боржемської становить 172 см. У 2025 році вона публічно називала свою вагу 61–62 кг, пояснюючи, що до 29 років тримала близько 54 кг, а після вагітностей набрала понад 20 кг і переосмислила роль цифри на вагах. Ці дані самозвітні й наведені в контексті розмови про гармонію, а не як норматив.

2. Телевізійні проєкти та відомість

Участь у «Зважені та щасливі» зробила Боржемську впізнаваною на національному рівні. За офіційними даними СТБ, вона тренувала команди в сезонах 6 (2016), 7 (2017), 8 (2018) та 9 (2019). Після багаторічної паузи, спричиненої зокрема пандемією та повномасштабною війною, проєкт відновився. У десятому сезоні 2025 року її вихованець здобув перемогу, а в одинадцятому (прем’єра 4 жовтня 2026 року) вона веде жовту команду напроти Олексія Новікова. Ведучий — Даніель Салем.

Крім основного проєкту, Боржемська виступала експерткою в програмах «Все буде добре», «Битва екстрасенсів» та «Щасливі за 7 днів». У 2022 році її згадували як ведучу мейкап-шоу «Щасливі за сім днів». В інтерв’ю «Факти» 2025–2026 років вона підкреслювала, що шоу перестало бути лише про схуднення: учасники приходять із досвідом втрат, стресу та переселення, тому робота включає психологічну складову. Конкретні цифри схуднення команд у різних сезонах джерела наводять по-різному, тому ми не узагальнюємо їх.

3. Робота фітнес-тренерки

Поза телебаченням Боржемська веде персональні тренування з 2012 року. Спеціалізація охоплює силовий фітнес, пілатес і післяпологову реабілітацію. Вона також пропонує онлайн-програми, групові заняття та супровід з харчування. У публічних виступах акцентує, що програми спрямовані не лише на зниження ваги, а на утримання здорової форми, набір м’язової маси та формування звичок.

Типовий випадок роботи виглядає так: клієнтка після пологів звертається з метою відновлення. Тренерка починає з оцінки стану, адаптує навантаження під можливості, поєднує силові вправи з пілатесом і пояснює, як зміни в харчуванні підтримують результат без різких обмежень. Через кілька місяців клієнтка відзначає покращення самопочуття та сили, а не лише цифру на вагах. Такий підхід Боржемська описувала в інтерв’ю як роботу з «болем за кожною зайвою вагою», де фізичні тренування доповнюються розмовою про мотивацію.

Актуальних публічних даних про кількість клієнтів, вартість програм чи точні результати онлайн-марафонів немає. Ми фіксуємо лише підтверджені напрями діяльності.

4. Публічні факти й хронологія

Нижче зібрано ключові підтверджені дати та події. Особисті деталі наведено лише в обсязі, який з’являється в офіційних джерелах або відкритих інтерв’ю, без домислів.

Рік / період Подія Примітка 1980 Народження 20 лютого у Вінниці Офіційна біографія СТБ близько 1997 Вступ до Вінницького педагогічного університету (у 17 років) Факультет музики та народознавства 2012 Початок персональних тренувань Сайт СТБ 2016–2019 Постійна тренерка сезонів 6–9 «Зважені та щасливі» Сайт СТБ 2025 Повернення до 10 сезону; вихованець став переможцем Інтерв’ю «Факти» 2026 Участь у 11 сезоні (жовта команда) Матеріали про поточний сезон

Джерело: офіційна біографія на сайті телеканалу СТБ; дані про сезони 10–11 з публікацій «Факти» та відкритих матеріалів про шоу станом на жовтень 2026 року.

Боржемська виховує двох дітей — Роберта та Олівію. Раніше була одружена з боксером В’ячеславом Узелковим; шлюб розпався, а згодом, за повідомленнями ЗМІ, він помер. Ці факти з’являються в публічних матеріалах, але не є центральними для професійної характеристики. Розбіжності в точних роках народження дітей між джерелами є, тому ми їх не наводимо.

Часті запитання про Марину Боржемську

Хто така Марина Боржемська і чим вона відома?

Українська фітнес-тренерка та телевізійна персона з Вінниці, народжена 20 лютого 1980 року. Найбільш відома як тренерка проєкту «Зважені та щасливі» на СТБ, де працювала в сезонах 6–9, 10 та 11.

Які телевізійні проєкти пов’язані з її публічною кар’єрою?

Основний — «Зважені та щасливі» (сезони 6–9 у 2016–2019 роках, 10 у 2025-му, 11 у 2026-му). Також експертка в «Все буде добре», «Битва екстрасенсів», «Щасливі за 7 днів» і ведуча мейкап-шоу у 2022 році.

Чим вона займається як фітнес-тренерка?

Веде персональні тренування з 2012 року, спеціалізується на силовому фітнесі, пілатесі та післяпологовій реабілітації. Пропонує онлайн-програми та супровід з харчування. Акцент — на формуванні звичок і психологічній складовій, а не лише на зниженні ваги.

Які біографічні факти підтверджені надійними джерелами?

Народження у Вінниці 1980 року, музична освіта, початок персональних тренувань у 2012-му, робота тренеркою «Зважені та щасливі» з 2016 року з перервами, виховання двох дітей. Самостійно називала зріст 172 см і вагу 61–62 кг у 2025 році. Детальніші особисті обставини в джерелах обмежені.

Як перевірити актуальні дані про Марину Боржемську

Якщо ви стежите за поточним сезоном «Зважені та щасливі», дивіться офіційний розклад СТБ: ефіри виходять по неділях о 19:00, повтори — у понеділок вранці. Результати тижнів публікують профільні видання протягом доби після ефіру.

Якщо цікавить професійна діяльність поза шоу, шукайте її публічні дописи про програми та підходи — вони з’являються в соціальних мережах і українських медіа. Конкретні умови персональних тренувань краще уточнювати безпосередньо, оскільки відкриті тарифи та розклад на 2026 рік джерела не фіксують.

Якщо потрібні лише підтверджені біографічні факти, орієнтуйтеся на сторінку експертки на сайті СТБ та інтерв’ю в «Факти» 2025–2026 років. Інші матеріали часто повторюють одні й ті самі дати з невеликими розбіжностями в деталях особистого життя, які ми тут не розширювали.

Перевірка цих джерел займає 10–15 хвилин і дає актуальну картину без додаткових припущень.