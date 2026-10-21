Маша Полякова: хто вона і який зв’язок з Олею Поляковою

Маша Полякова народилася 2 березня 2005 року в Києві. Станом на жовтень 2026 року їй 21 рік. Вона старша донька української співачки Олі Полякової та бізнесмена Вадима Буряковського. За документами її прізвище — Буряковська, але публічно вона відома як Маша Полякова.

Ім’я Маші Полякової регулярно з’являється в українських медіа через родинний зв’язок зі співачкою. Читачі шукають коротку довідку: хто це, ким вона доводиться Олі Поляковій і які відомості можна вважати підтвердженими. У цій статті зібрано лише публічні факти з новинних матеріалів українських видань.

Типова помилка — плутати Машу з іншими людьми з подібними іменами або приймати чутки за факти. Це закінчується тим, що в мережі поширюють неперевірену інформацію про вік, місце проживання чи особисте життя. Правильний підхід — звіряти дані з кількома незалежними публікаціями і не брати до уваги анонімні коментарі.

Хто така Маша Полякова?

Маша Полякова — українська блогерка та музикантка, старша донька Олі Полякової. Вона веде сторінки в Instagram та TikTok, де публікує контент про своє життя, і виступає під сценічним псевдонімом Mary Poppers. У 2021 році вона заснувала рок-гурт «Шви».

Народилася вона в Києві. Молодша сестра — Аліса Буряковська, яка народилася 5 жовтня 2011 року. Станом на жовтень 2026 року Алісі 15 років. Обидві дівчини носять прізвище батька, хоча в публічному просторі їх часто називають Поляковими.

Інших людей із таким самим ім’ям і прізвищем, яких можна було б сплутати з цією Машею, у публічних джерелах не фіксують у зв’язку з родиною співачки. Коли з’являється запит «Маша Полякова», пошукові системи ведуть саме до старшої доньки Олі Полякової.

Який зв’язок Маші Полякової з Олею Поляковою?

Маша Полякова — старша донька Олі Полякової. Співачка перебуває у шлюбі з Вадимом Буряковським з 11 вересня 2004 року. Перша донька народилася наступного року. Це підтверджують численні публікації українських видань, які описують склад родини.

Оля Полякова неодноразово публічно коментувала життя старшої доньки: її навчання, переїзд до США, шлюб і творчі проєкти. У матеріалах фіксують, що співачка не контролює повсякденні рішення 21-річної доньки, яка живе окремо.

Немає підтверджених даних про те, що Маша є онукою Олі Полякової. Така інформація в публічних джерелах не з’являється. Усі актуальні матеріали однозначно називають її донькою.

Чому Машу Полякову шукають у мережі?

Основна причина — родинний зв’язок зі співачкою. Новини про Олю Полякову часто згадують доньок, тому ім’я Маші регулярно потрапляє в заголовки. Додатковий інтерес викликають її власні публічні кроки: навчання за кордоном, музичні проєкти та особисте життя.

У 2024 році вийшов кліп на пісню «Шрами» під псевдонімом Mary Poppers. У 2025 році вона вийшла заміж за американського музиканта Едена Пассареллі. Ці події збільшили кількість запитів. Також з’являлися непідтверджені матеріали про ДТП, у якому нібито Маша отримала травми.

Шукають і через соцмережі: сторінки Маші мають сотні тисяч підписників. Люди хочуть зрозуміти, чим вона займається самостійно, поза славою матері. Підтверджені публічні відомості обмежуються навчанням, музикою, шлюбом і місцем проживання.

Що про Машу Полякову можна підтвердити?

Підтверджені факти такі: дата і місце народження, склад родини, прізвище за документами, сценічний псевдонім, гурт «Шви», навчання в Berklee College of Music у Бостоні, шлюб з Еденом Пассареллі в липні 2025 року та проживання в США станом на 2026 рік. Ці дані повторюються в матеріалах різних українських видань.

Не варто подавати як певні відомості про точний дохід, деталі приватного життя, плани щодо дітей чи непроголошені деталі здоров’я. Оля Полякова публічно коментувала, що не готова до онуків найближчим часом і радить доньці не поспішати з поповненням сім’ї до 30 років. Чуткі про вагітність Маша та її мати неодноразово спростовували.

Місце проживання змінювалося: були періоди в Лондоні, Києві та США. Станом на осінь 2026 року вона живе з чоловіком у районі Бостона і показувала нову орендовану квартиру. Точні адреси та фінансові деталі публічно не підтверджені.

Запитання, які найчастіше ставлять про Машу Полякову

Скільки років Маші Поляковій?

Вона народилася 2 березня 2005 року. У жовтні 2026 року їй 21 рік. Деякі матеріали помилково вказують інші дати, але консенсус публікацій фіксує саме березень 2005-го.

Чи живе Маша Полякова в Україні?

Станом на 2026 рік вона проживає в США, де навчається і живе з чоловіком. Раніше бувала в Києві та Лондоні. Час від часу відвідує Україну, але постійно не мешкає.

Яке справжнє прізвище Маші Полякової?

За документами — Буряковська. Публічно вона використовує прізвище матері. Це підтверджують матеріали, де Оля Полякова прямо називала прізвище чоловіка.

Чи є в Олі Полякової онуки?

Публічно підтверджених онуків немає. Старша донька одружена з 2025 року, але про дітей не повідомлялося. Співачка коментувала, що не готова до статусу бабусі найближчим часом.

Як перевірити інформацію про Машу Полякову самостійно

Якщо потрібні актуальні дані, відкрийте офіційні сторінки Маші в Instagram та TikTok і звіряйте з ними публікації українських медіа за останні місяці. Не беріть до уваги анонімні пости та чутки про вагітність чи точні суми заробітку.

Якщо цікавить родинний склад, шукайте матеріали, де Оля Полякова прямо коментує дітей. Такі інтерв’ю публікують видання на кшталт NV та Obozrevatel. Вони повторюють одні й ті самі базові факти.

Якщо хочете відстежувати нові події, слідкуйте за публікаціями самої Маші та офіційними коментарями співачки. Не поширюйте інформацію, яку не підтвердили кілька незалежних джерел. Це зменшує ризик повторити типову помилку — прийняти неперевірену деталь за факт.