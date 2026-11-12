Медовик рецепт: пропорції тіста й ознаки готовності коржів

Медовик рецепт із тонкими коржами й сметанним кремом дає торт діаметром 20–22 см на 8–10 порцій, якщо триматися ваг і не поспішати з борошном. Вісім коржів по 2–3 мм випікають за 5–7 хвилин кожен при 180 °C, а зібраний торт просочується в холодильнику щонайменше 8 годин. Крем беруть із холодної сметани 25–30 % жирності — 800 г на 160–180 г цукрової пудри.

Домашні кулінари часто шукають саме відтворюваний варіант, бо коржі швидко підгоряють, а крем тікає, якщо порушити температуру чи пропорції. Класичний медовик із тонких шарів вимагає ваг, пергаменту й часу на витримування; без цього навіть правильне тісто дає сухий результат.

Далі розберемо точні складники окремо для тіста й крему, послідовність замісу та випікання з ознаками готовності, збирання й час просочення. Окремо зупинимося на типових помилках, які псують текстуру.

Раніше ми писали: Консервований перець: рецепт із пропорціями та підказками

Інгредієнти та пропорції

Для класичного медовика на форму 22 см беріть продукти за вагою, а не склянками — борошно коливається на 40–50 г у тому самому об’ємі. Тісто розраховане на 8 тонких коржів, крем — на щедре промащування, щоб коржі стали м’якими.

Складник Для тіста Для крему Мед натуральний 150 г — Цукор 150 г — Вершкове масло 82 % 100 г — Яйця 2 шт. (~110 г) — Сода харчова 1 ч. л. без гірки (~5 г) — Борошно пшеничне 450–500 г — Сметана 25–30 % холодна — 800 г Цукрова пудра — 160–180 г

Джерело: узагальнені пропорції кулінарних рецептів на 2026 рік для форми 22 см.

Мед і цукор у тісті мають бути рівними за вагою — це дає потрібну карамельну ноту без зайвої солодкості. Борошно додавайте поступово: почніть із 400 г, решту — до м’якої, трохи липкої консистенції. Сметану беріть густу; якщо рідка, відцідіть через марлю 4–6 годин. Ванільний цукор (1 пакетик) — за бажанням, він не змінює текстуру.

Загальний час активної роботи — близько 1,5–2 годин, плюс 30 хвилин охолодження тіста й 8–12 годин витримування торта. Вартість інгредієнтів у Києві 2026 року орієнтовно 250–350 грн залежно від меду й сметани.

Медове тісто й коржі

Поставте каструлю на водяну баню (вода кипить, дно посуду не торкається води). Покладіть мед, цукор і м’яке масло. Помішуйте 7–10 хвилин, поки цукор розчиниться й маса стане однорідною. Зніміть з бані, додайте соду й енергійно перемішайте: маса світлішає, піниться й піднімається в 2–3 рази. Поверніть на баню на 2–3 хвилини до дрібної піни й карамельного відтінку.

Охолодіть суміш до теплого стану (можна торкнутися пальцем без печіння, близько 40 °C). Введіть яйця по одному, добре вимішуючи. Якщо додати в гарячу масу, білок згорнеться й тісто стане зернистим. Просійте борошно частинами, замісіть м’яке тісто. Якщо липне сильно, додайте ще 30 г борошна за раз, але не переходьте 500–550 г — зайве борошно робить коржі жорсткими.

Розділіть тісто на 8 рівних частин, загорніть у плівку й охолодіть 30 хвилин. Холодне тісто розкачується тонше й не рветься. Кожну частину розкачайте на пергаменті, присипаному борошном, до товщини 2–3 мм. Проколіть вилкою в 8–10 місцях, щоб не здувалося. Виріжте коло за тарілкою 22 см, обрізки залиште — з них зробіть крихту.

Розігрійте духовку до 180 °C (режим верх-низ). Випікайте по одному коржу 5–7 хвилин до рівномірного золотисто-коричневого кольору країв і центру. Темні плями означають перегрів і гіркий присмак. Гарячий корж знімайте з пергаменту одразу — охолоджений стає крихким. Обрізки випікайте на тому ж деку до сухості.

Готові коржі після духовки твердіють — це нормально. М’якість з’являється тільки після просочення кремом. Не складайте гарячі коржі стопкою: вони злипнуться. Залиште їх повністю охолонути на решітці.

Крем і збирання торта

Сметану, миску й вінички охолодіть 10 хвилин. Збийте холодну сметану з цукровою пудрою 2–3 хвилини до однорідності й м’яких піків. Не перебивайте — крем розшарується. Якщо сметана рідка, попереднє відціджування дає стабільнішу текстуру без додаткових загусників.

На тарілку покладіть перший охолоджений корж. Нанесіть 80–100 г крему рівномірним шаром (ложка або силіконова лопатка). Накрийте наступним коржем і повторіть. Останній корж також промастіть, боки й верх покрийте залишком крему. Подрібніть обрізки в крихту й одразу обсипте торт — на вологому кремі вона тримається краще. За бажанням додайте подрібнені волоські горіхи (50 г).

Збирайте тільки холодні коржі: теплі розріджують крем і торт «пливе». Крем має бути вологим, але не рідким, як для високого торта на підставці. Якщо шарів менше або більше, розподіліть крем пропорційно — головне, щоб кожен корж отримав достатньо вологи для просочення.

Витримування та подача

Накрийте зібраний медовик плівкою або кришкою й поставте в холодильник на 8–12 годин. За перші 3–4 години коржі лише починають вбирати вологу з крему; повна м’якість і однорідний смак з’являються після ночі. Тонкі коржі (2–3 мм) просочуються за 6–8 годин, товстіші потребують більше часу.

Перед подачею дістаньте торт за 15–20 хвилин — крем трохи розм’якшиться, медовий аромат стане яскравішим. Ріжте гострим ножем, попередньо змоченим у гарячій воді. Зріз показує чіткі шари коржів і крему; якщо коржі сухі всередині, торт стояв недостатньо.

Зберігайте в холодильнику до 3–4 діб під кришкою. При кімнатній температурі не тримайте довше 2 годин. Якщо торт занадто солодкий, зменшіть пудру в кремі наступного разу на 20–30 г; якщо прісний — додайте.

Важливо: соду не гасіть оцтом. Її додають у гарячу медову масу — реакція з медом і теплом дає підйом і карамельний колір. Оцет змінює смак і не потрібен.

Типові помилки

Найчастіша помилка — зайве борошно. Тісто здається рідким у теплому стані, але після охолодження густішає. Якщо додати понад 500 г, коржі вийдуть жорсткими й погано просочаться навіть за добу. Друга — перегрів основи після соди або випікання понад 7 хвилин: з’являється гіркота. Третя — рідкий крем: сметана нижче 20 % або перебивання. Четверта — збирання теплих коржів.

Дехто вважає, що медовик можна подавати через 2–3 години, бо «крем і так просочить». На практиці тонкі коржі за цей час лишаються хрусткими всередині, а смак нерівномірний. Дані кулінарних джерел підтверджують: мінімум 8 годин у холодильнику перетворюють тверді шари на ніжний торт. Якщо часу мало, 4–5 годин дають прийнятний результат, але класичної текстури не буде.

Щоб виправити вже зібраний сухий торт, залиште його в холодильнику ще на добу — крем продовжить працювати. Наступного разу зменшіть борошно й збільште шар крему до 100 г на корж.

Якщо печете медовик на недільний обід для 8 осіб, починайте в суботу о 18:00: тісто й випікання займуть 2 години, збирання — 20 хвилин. До 21:00 торт уже в холодильнику. До 10:00 неділі він просочиться повністю. Порція виходить близько 200–230 г, калорійність орієнтовно 450–500 ккал на 100 г залежно від жирності сметани.

Що це означає для вас завтра: якщо плануєте подати медовик гостям, готуйте його напередодні ввечері. Ранок неділі витратите на інші справи, а торт буде готовий до столу без поспіху й сухості. Залишки зберігайте в холодильнику — на другий день смак навіть кращий.