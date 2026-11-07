Мешканки інтернату в Дарницькому районі отримали допомогу

«Молитися за дітей, позбавлених батьківської опіки, і підтримувати тих, хто потребує допомоги», — наголошують у парафії Патріаршого собору УГКЦ. Напередодні Дня молитви за сиріт священики та молодь парафії відвідали будинок-інтернат у Дарницькому районі Києва, поспілкувалися з його мешканками й привезли продукти, засоби гігієни та речі щоденного вжитку.

Що передали мешканкам інтернату?

У закладі живуть близько ста дівчат і жінок різного віку. Допомогу зібрали завдяки пожертвам парафіян і підтримці благодійних фондів.

Молодь парафії закупила продукти, підготувала їх до передачі та долучилася до відвідин. Ініціативу координував о. Михайло Крамар. «Карітас-Київ» надав засоби гігієни, мийні засоби й солодощі, а Благодійний фонд святого Володимира передав дитяче харчування.

Чи планують відвідати інтернат знову?

Представники парафії домовилися повернутися напередодні свята Святого Миколая. Вони планують знову привезти допомогу та, якщо буде можливість, виконати побажання, про які почули під час зустрічі.

День молитви за сиріт традиційно відзначають у другу неділю листопада. У парафії Патріаршого собору вважають цей день нагодою молитися за дітей без батьківської опіки й підтримувати тих, хто потребує допомоги.