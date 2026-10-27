Мешканці ЖК «Навігатор» заявили про можливе жорстоке поводження із собакою

У житловому комплексі «Навігатор» на Куренівці мешканці заявили про можливе жорстоке поводження із собакою на ім’я Плюш. Відео з твариною поширили в соцмережах, а зоозахисники закликали поліцію перевірити ситуацію.

«встановити всі обставини події та перевірити умови, у яких утримують чотирилапих» — вимога організації «Захист тварин “Плюшка”».

За словами сусідів, власник нібито регулярно поводиться агресивно й різко реагує на зауваження. Мешканці також стверджують, що чоловік часто буває напідпитку, тому бояться втручатися самостійно.

Зоозахисники побоюються за інших тварин

Активісти повідомили, що у квартирі можуть бути й інші тварини. Вони закликають правоохоронців приїхати на місце, перевірити умови їх утримання та надати діям власника належну правову оцінку.

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У відкритих повідомленнях наразі немає інформації про початок кримінального провадження чи офіційну реакцію поліції. Мешканців закликають не наражати себе на небезпеку й передати матеріали правоохоронцям.

Раніше на Берестейському проспекті двоє чоловіків жорстоко побили сусіда після суперечки через гучну музику. Цей випадок згадали у зв’язку із закликом не втручатися в конфлікт самостійно.