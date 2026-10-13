Мешканцям Ірпінської громади радять оминати хвойні насадження

Під час обробки хвойних дерев в Ірпені, Бучі, Ворзелі, Гостомелі та інших населених пунктах громади людям і домашнім тваринам слід триматися подалі від ділянок робіт. Для проходу чи перебування там можуть тимчасово встановити обмеження.

Для обробки застосовуватимуть спеціальні засоби. Якщо біля дерев з’являться попереджувальні таблички, стрічки чи огородження, не заходьте за них і не скорочуйте шлях через ділянку — навіть якщо немає різкого запаху або помітних слідів обробки.

Дітям не варто торкатися дерев, гілок, хвої та трави під ними. Прогулянки поблизу таких місць краще відкласти до завершення робіт і періоду обмеження, зазначеного в попередженні. Собак не слід підпускати до рослинності, а котів, які гуляють самостійно, бажано тимчасово не випускати з дому.

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Коли можна повернутися на ділянку

Після завершення робіт дочекайтеся закінчення встановленого періоду обмеження. Рослини можуть залишатися вологими або містити залишки засобу, тому повертатися можна після відповідного повідомлення чи зняття попереджувальних знаків.

На оброблених ділянках не слід збирати шишки, гілки чи лікарські рослини, влаштовувати пікніки, займатися спортом або вигулювати тварин. Під час робіт також не варто паркуватися безпосередньо під деревами, якщо автомобіль заважатиме фахівцям або на нього може потрапити розчин.

Якщо людина випадково потрапила в зону обробки, їй варто відійти, вимити руки й відкриті ділянки шкіри водою з милом, а одяг випрати. Очі, куди потрапив засіб, потрібно промити чистою проточною водою. За появи подразнення, кашлю, утрудненого дихання, нудоти чи інших незвичних симптомів слід звернутися по медичну допомогу й розповісти про контакт.

Хвойні дерева можуть потерпати від комах, личинок і грибкових захворювань: ураження послаблює рослини та може поширюватися на сусідні насадження. Обробка в громаді має захистити дерева й допомогти підтримувати зелені зони в належному стані.