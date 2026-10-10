Метро та ескалатори в Києві тимчасово зупинили

Для пасажирів київського метро це означає тимчасову зупинку поїздів, а також ескалаторів. Причиною стало зникнення напруги від зовнішніх центрів живлення, повідомила Київська міська державна адміністрація.

Що відомо про зупинку

Рух поїздів і роботу ескалаторів у столиці припинили тимчасово через відсутність напруги від зовнішніх центрів живлення. Інших подробиць щодо зупинки в повідомленні не навели.

Перед зупинкою в Києві оголосили тривогу

Незадовго до цього в столиці оголошували «жовтий» рівень тривоги через атаку російських безпілотників. Про влучання уламків дронів у житлову та офісну будівлі повідомляв міський голова Віталій Кличко.

За його повідомленням, уламки влучили у 25-поверховий житловий будинок і восьмиповерхову офісну будівлю в Солом’янському районі. Ця інформація з’явилася незадовго до повідомлення про зупинку метро та ескалаторів.