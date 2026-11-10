Міністр Ляшко відсторонив ректора НМУ імені Богомольця

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відсторонив Юрія Кучина від виконання обов’язків ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на час досудового розслідування. Рішення ухвалили 6 листопада 2026 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва від 4 листопада.

Ключові деталі відсторонення та підозр

Тимчасово обов’язки ректора поклали на першого проректора з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти Олександра Науменка.

29 жовтня Юрію Кучину повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

За версією слідства, під час капітального ремонту покрівлі морфологічного корпусу університету у 2021 році до актів виконаних робіт внесли недостовірні відомості щодо їхньої вартості та обсягів, через що державному бюджету могли завдати збитків на понад 2,2 млн гривень.

30 жовтня Бюро економічної безпеки повідомило про підозру проректору університету в іншому провадженні щодо ремонту фасаду морфологічного корпусу, де безпідставна переплата становила понад 13,7 млн гривень.

Юрій Кучин раніше заявляв, що не погоджується з висунутою підозрою та вважає її безпідставною.

Відсторонення пов’язане з підозрами щодо можливих порушень під час ремонтних робіт у морфологічному корпусі університету. Слідство вказує на внесення недостовірних даних в акти виконаних робіт по покрівлі та на переплату під час ремонту фасаду.

Досудове розслідування триває. Вину підозрюваних може встановити лише суд.