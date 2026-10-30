Місячний календар на липень: фази 2026 року за київським часом

У липні 2026 року чотири основні фази Місяця припадають на 7, 14, 21 і 29 числа з інтервалом приблизно 7 днів між чвертями, за даними timeanddate для Києва. Попередня повня відбулася 30 червня о 02:57 за київським часом, тож місяць починається зі спадного Місяця, а завершується новим спадним періодом після повні 29 липня о 17:35.

Для киян, які звіряють плани з місячним циклом, точні дати й час за місцевим поясом дають орієнтир без плутанини з UTC чи іншими зонами. Ми зібрали астрономічні дані окремо від традиційних підказок, щоб ви бачили, де закінчуються вимірювані факти і починаються вірування.

Календар охоплює весь липень 2026 року і показує послідовність фаз, щоб планувати справи з урахуванням змін освітленості від 0 % до 100 % і назад.

На який рік розрахований календар і як його читати

Усі дати й часи в цьому матеріалі стосуються липня 2026 року і наведені за київським часом (EEST, UTC+3). Позначення фаз стандартні: молодик (новий Місяць) — мінімальна освітленість близько 0 %, перша чверть — приблизно 50 % зростаючого диска, повня — 100 %, остання (третя) чверть — приблизно 50 % спадного.

Місячний цикл триває в середньому 29,5 доби від одного молодика до наступного. У липні 2026 він починається після повні 30 червня, проходить останню чверть, молодик, першу чверть і нову повню, після чого знову спадає. Часи фаз розраховані з точністю до хвилини і можуть відрізнятися на 1–2 хвилини в різних епохах через уточнення орбітальних параметрів.

Щоб читати календар, зіставляйте дату з фазою і освітленістю: на 14 липня освітленість близька до 0 %, на 29-е — до 100 %. Місячні дні в традиційних календарях рахують від моменту молодика (1-й день) і далі до 29–30, але точний початок дня залежить від сходу Місяця в конкретній точці.

Коли в липні змінюються фази Місяця

Основні фази змінюються в чіткій послідовності. Від останньої чверті до молодика проходить близько 6,6 доби, від молодика до першої чверті — 7 діб, від першої чверті до повні — 8,1 доби. Ці інтервали варіюють у межах кількох годин залежно від ексцентриситету орбіти Місяця.

Фаза Дата Час (Київ) Орієнтовна освітленість Остання чверть 7 липня 22:29 ~50–55 % Молодик 14 липня 12:43 ~0 % Перша чверть 21 липня 14:05 ~50 % Повня 29 липня 17:35 100 %

Джерело: timeanddate.com (дані для Києва, липень 2026).

Після повні 29 липня освітленість починає зменшуватися: 30–31 липня — спадний Місяць. Наступна остання чверть припадає вже на 6 серпня о 05:21. Якщо порівнювати з червнем, інтервал між повнями склав близько 29,6 доби, що близько до середнього синодичного місяця.

Як розподілені дні місячного циклу

Цикл у липні 2026 ділиться на спадний період (1–13 липня), короткий перехід через молодик 14-го, зростаючий період (15–28 липня) і повню 29-го з подальшим спадом. Спадний Місяць займає першу половину місяця до 13-го включно, зростаючий — другу половину до 28-го. Остання чверть 7 липня ділить спадний відрізок приблизно навпіл, перша чверть 21-го — зростаючий.

Освітленість змінюється поступово: з майже 99 % 1 липня вона падає до 0,1 % 14-го, потім зростає до 100 % 29-го. У традиційних місячних календарях дні нумерують від молодика: 1-й місячний день починається в момент нового Місяця, наступні — від сходу Місяця в даній локації. У Києві 14 липня молодик о 12:43 означає, що перший день циклу стартує вдень, а повний цикл до наступного молодика 12 серпня триває близько 29,5 доби.

Фази накладаються на календарні дні не миттєво: перехід від однієї чверті до іншої займає години, а видима зміна диска помітна протягом кількох діб. Якщо плануєте спостереження, враховуйте час сходу і заходу Місяця — вони змінюються щодня на 30–50 хвилин.

Які справи зазвичай планують за місячним календарем

Традиційні рекомендації прив’язують зростаючий Місяць (15–28 липня) до початку нових справ, посівів чи запуску проєктів, а спадний (1–13 і 30–31 липня) — до завершення, прибирання чи аналізу. Молодик 14 липня часто вважають днем намірів і планування без активних стартів, повню 29-го — часом підсумків і можливого емоційного напруження. Ці підходи поширені серед садівників і тих, хто орієнтується на народний календар, але вони не мають підтвердження в наукових дослідженнях впливу Місяця на події чи самопочуття.

Важливо: астрономічні дати фаз — вимірювані факти з точністю до хвилин. Рекомендації щодо «сприятливих» чи «несприятливих» днів є народними віруваннями і не є прогнозом результату справ.

Наприклад, у садівничих порадах зростаючий період радять для посадки культур, які дають плоди над землею. До застосування такої логіки киянин міг садити без урахування фази і отримувати звичайний результат залежно від ґрунту, поливу і погоди. Після свідомого вибору дати в межах 15–28 липня ситуація не змінюється науково: врожай визначають агротехніка і умови, а не фаза. Різниця лише в особистій зручності планування.

Для міських справ — зустрічей, покупок, ремонту — календар служить лише додатковим орієнтиром часового розподілу, а не гарантією успіху. Дані про «енергетичний вплив» відсутні в перевірених джерелах.

Що це означає для вас завтра

Щоб використати календар, відкрийте потрібну дату і зіставте її з фазою. Наприклад, 20 липня 2026 — це зростаючий Місяць перед першою чвертю 21-го о 14:05, освітленість близько 40 %. Якщо ви плануєте зустріч чи початок дрібного проєкту, це попадає в період після молодика, коли в традиції радять поступові дії. Перевірте точний час фази, якщо справа прив’язана до вечора чи ранку.

Кроки прості: знайдіть дату в таблиці фаз, визначте, чи це спадний (до 13-го або після 29-го), зростаючий (15–28) чи день чверті/молодика/повні. Для спостереження Місяця в Києві врахуйте схід: у середині місяця він зміщується, і темне небо найкраще в період біля молодика 14 липня. Не очікуйте, що фаза змінить результат зустрічі чи покупки — це лише часовий маркер циклу тривалістю 29,5 доби.

Якщо ваша справа на 28 липня, це останній день зростаючого перед повнею 29-го о 17:35. Завершіть активні кроки до вечора 29-го, якщо орієнтуєтеся на традицію підсумків. Календар фіксує зміни освітленості від 0 % до 100 % і назад, але рішення залишаються за вами на основі звичайних факторів: розкладу, погоди і ресурсів.