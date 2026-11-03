Мобілізація в Україні кого не беруть: підстави, документи та перевірка

Станом на листопад 2026 року загальна мобілізація в Україні продовжена до 29 січня 2027 року. Призову підлягають переважно військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, яких військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала придатними до служби і які не мають оформленої відстрочки чи бронювання. Цей віковий діапазон охоплює 35 років і лишається базовим критерієм з 2024 року.

Для киян, які щодня стикаються з повістками, обліком у Резерв+ чи потребою підтвердити статус у ТЦК та СП, ключове питання не в тому, чи триває мобілізація, а в тому, чи стосується вона конкретно вас. Закон розділяє три різні статуси: непридатність до служби, відстрочку та непідлягання призову. Змішувати їх означає ризикувати неправильним оформленням.

Ми розбираємо, кого за чинними правилами не беруть або кому дають відстрочку, які документи це підтверджують і що перевірити перед зверненням. Дані спираються на статтю 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в редакції листопада 2026 року.

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Кого не мобілізують, а кому надають відстрочку

Непридатність, відстрочка й непідлягання призову — це різні правові конструкції. Непридатність за висновком ВЛК з виключенням із військового обліку означає, що людина перестає бути військовозобов’язаною. Відстрочка — тимчасове право не бути призваним на період, поки діє підстава. Непідлягання призову охоплює ширші категорії: вік, бронювання, окремі гарантії закону.

Категорію «обмежено придатний» скасували ще 2024 року. Тепер ВЛК формулює один із чотирьох висновків: придатний, придатний до служби у підрозділах забезпечення, тимчасово непридатний (зазвичай на 6–12 місяців із повторним оглядом) або непридатний з виключенням з обліку. Тимчасова непридатність дає відстрочку, а повна непридатність виключає з обліку.

Статус Що означає на практиці Чи потрібно переоформлювати Непридатний (ВЛК з виключенням з обліку) Не підлягає мобілізації, виключений з військового обліку Ні, статус постійний за цим висновком Тимчасово непридатний Відстрочка на строк 6–12 місяців за висновком ВЛК Так, повторний огляд після закінчення строку Відстрочка за іншими підставами (сім’я, навчання, бронювання тощо) Тимчасове право не бути призваним, поки діє підстава Залежить від підстави: частина продовжується автоматично Не підлягає призову за віком чи статусом Чоловіки до 25 (якщо на обліку призовників), після 60 (для більшості), жінки (добровільно) Статус залежить від облікових даних

Джерело: стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (чинна редакція станом на листопад 2026 року).

Поширена помилка виглядає так: людина має хронічний діагноз і вважає, що це автоматично звільняє від призову. Насправді ВЛК оцінює не назву хвороби, а ступінь порушення функцій. Без актуального висновку комісії ТЦК розглядає особу як придатну. Правильний крок — пройти ВЛК і отримати чіткий висновок.

Які підстави передбачені правилами мобілізації

Стаття 23 закону групує підстави. Перша група — заброньовані працівники критично важливих підприємств і установ, які стоять на спеціальному обліку. Друга — особи з інвалідністю I–III груп та визнані ВЛК тимчасово непридатними на 6–12 місяців. Третя — сімейні обставини: троє і більше дітей до 18 років (за умови відсутності боргу з аліментів понад суму платежів за три місяці), самостійне виховання дитини, дитина з інвалідністю чи тяжким захворюванням зі списку, догляд за родичем, який потребує постійного догляду.

Окремо закон називає здобувачів освіти денної чи дуальної форми, які отримують рівень освіти вищий за попередній, аспірантів і тих, хто проходить інтернатуру. Є також посадові гарантії для окремих керівників державних органів, суддів, народних депутатів. З лютого 2026 року діє додаткова норма: учасники однорічного контракту «18–24», звільнені на визначених підставах, не підлягають призову протягом 12 місяців після звільнення.

Чоловіки молодші за 25 років, які лишаються на обліку призовників і не зараховані до військовозобов’язаних, за загальним правилом не призиваються. Винятки стосуються тих, хто вже має статус військовозобов’язаного чи резервіста (зокрема офіцерів запасу). Жінки підлягають мобілізації лише добровільно. Звільнені з полону можуть повернутися на службу лише за згодою.

Важливо. Перелік підстав вичерпний. ТЦК не може додати нову підставу чи ігнорувати існуючу. Водночас умови (борг з аліментів, форма навчання, актуальність документів) потрібно звіряти з чинною редакцією закону і постановами Кабінету Міністрів, бо деталі змінюються.

Які документи підтверджують право не бути призваним

Пакет залежить від підстави. Для інвалідності — довідка МСЕК або ЕКОПФО. Для тимчасової непридатності — висновок ВЛК. Для багатодітних — свідоцтва про народження дітей і підтвердження відсутності боргу з аліментів. Для навчання — довідка з закладу освіти. Для бронювання — наказ про бронювання і перебування на спеціальному обліку. Для догляду — висновок про потребу в постійному догляді.

З листопада 2025 року заяву на відстрочку не подають напряму в ТЦК. Основні канали — застосунок Резерв+ (для підстав, дані яких є в державних реєстрах) або будь-який ЦНАП (для інших). Адміністратор ЦНАП сканує документи і передає їх електронно. Доказом чинної відстрочки є електронний військово-обліковий документ у Резерв+ з QR-кодом. Частина відстрочок продовжується автоматично, якщо підстава підтверджується реєстрами.

Для киян зручно, що ЦНАП можна обрати будь-який, не обов’язково за місцем обліку. Строк розгляду через ЦНАП зазвичай становить від кількох днів до двох тижнів. Поки заяву розглядають, особа не підлягає призову за цією підставою.

Що перевірити перед зверненням до ТЦК та СП

Перед будь-яким візитом чи поданням документів варто пройти короткий чеклист. Це зменшує ризик відмови через формальності.

Перевірте в Резерв+, чи відображається чинна відстрочка чи бронювання і до якої дати вона діє. Якщо строк спливає найближчими 30 днями, підготуйте переоформлення.

Звірте, чи підстава все ще відповідає умовам закону: немає боргу з аліментів понад три місяці, навчання триває, інвалідність підтверджена актуальним документом, бронювання не скасоване.

Зберіть повний комплект оригіналів документів саме під вашу підставу. Неповний пакет — найчастіша причина затримки.

Якщо підстава цифровізована, спробуйте спочатку Резерв+. Якщо сервіс недоступний для вашої категорії, йдіть до ЦНАП особисто — через представника заяву не приймають.

Пам’ятайте, що наявність права не звільняє від обов’язку уточнювати дані військового обліку, якщо ТЦК їх запитує в установленому порядку.

Цей перелік не замінює індивідуальну перевірку. Норми можуть уточнюватися постановами уряду, тому актуальний текст закону і Порядок призову (постанова Кабміну № 560 з подальшими змінами) варто звірити безпосередньо перед поданням.

Що це означає для вас завтра

Спершу визначте конкретну підставу з переліку статті 23, а не загальне уявлення про «хворобу» чи «дітей». Потім перевірте, чи є документ, який її підтверджує за чинними вимогами, і чи відображається статус у Резерв+ або чи подана заява через ЦНАП. Якщо підстава тимчасова, зафіксуйте дату закінчення і підготуйте переоформлення заздалегідь.

Для киян практичний критерій простий: якщо електронний військово-обліковий документ у Резерв+ показує чинну відстрочку чи виключення з обліку, а документи відповідають підставі, ризик призову за цією підставою мінімальний на період її дії. Якщо статусу немає — варто оформити його офіційно, а не покладатися на усні пояснення.

Застереження: норми мобілізації змінюються, а індивідуальні обставини (борги, форма навчання, стан здоров’я) можуть виключати право навіть при формальній відповідності категорії. Цей матеріал пояснює загальні правила і не замінює консультації з юристом чи перевірку в ТЦК та СП за вашим конкретним випадком.