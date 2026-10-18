Музей у Переяславі представив проєкт про весільний обряд

Зібрані під час проєкту записи мають увійти до музейної фонотеки й використовуватися в просвітницькій роботі. 10 жовтня на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини презентували аудіовізуальний проєкт «Відтворення весільного обряду в музейному просторі». Його мета — зафіксувати обряд в автентичному середовищі старовинної садиби та показати естетику традиційного весілля.

Зйомки й аудіозаписи проводили в інтер’єрах давньої хати та на музейному подвір’ї, щоб наблизити дійство до історичного контексту. Ініціаторкою проєкту стала молодша наукова співробітниця Світлана Захарченко. Технічну та наукову фіксацію забезпечили Сергій Вовкодав, Віктор Ткаченко й Анна Глоба.

Які весільні звичаї відтворили в музеї?

Першим учасником ініціативи став народний аматорський фольклорний колектив «Помокляночка» під керівництвом Наталії Ходан. Його учасниці відтворили передвесільні обряди села Помоклі, яке нині розташоване в Бориспільському районі Київської області.

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У музейному просторі показали «Бгання короваю» та «Приданки». Це локальні звичаї, пов’язані з передвесільним циклом. Записи й зйомки відбувалися у старовинній садибі, а не лише на сцені чи в студії.

Що збережуть у музейній фонотеці?

За поясненням науковців, українське народне весілля має чітку структуру: передвесільний цикл, власне весілля та післявесільні звичаї. Це складна родинно-побутова драма, яка мала не лише святкове значення. Обряд також ніс звичаєво-правовий і сакральний зміст єднання двох родів.

Музейники наголошують на цінності роботи місцевих фольклорних колективів, оскільки носії живої традиції поступово зникають. Такі колективи зберігають локальну спадщину й передають її наступним поколінням. Зібрані матеріали стануть основою масштабної музейної фонотеки та використовуватимуться в просвітницькій діяльності.