Музей війни отримав бойовий гексакоптер на вшанування Івана Трембовецького

У Києві сектор дослідження мілітарної історії Національного музею історії України у Другій світовій війні провів захід пам’яті Івана Трембовецького. Його організували за підтримки 238-го окремого батальйону спеціального призначення «Чорний сокіл».

Гексакоптер Vampire передали до експозиції

На вшанування загиблого прийшли його рідні, побратими та друзі. Під час заходу командир роти Володимир Шевченко передав музею бойовий гексакоптер Vampire.

Безпілотник виконував завдання в Сумському районі. Він мінував шляхи висування ворога, уражав техніку й укриття окупантів, а також посилював оборонні загородження.

Під час однієї з місій Vampire підбив ворожий перехоплювач. Сам гексакоптер втратили під час виконання бойового завдання.

Тепер Vampire представлений в експозиції Музею війни. Його передача відбулася під час заходу пам’яті Івана Трембовецького.