Микуличин: жінка заявила про жорстоке поводження з конем

«Юристки UAnimals вже готують заяву до поліції», — повідомили в зоозахисній організації. У Микуличині туристка з Києва зафіксувала, як чоловік змушує кульгавого коня тягнути важкі колоди; на відео, за її словами, видно, як тварина падає.

Жінка розповіла, що їхала з Карпат, коли через затримку рейсу опинилася на станції Микуличин. Вона зробила зауваження власнику коня та написала заяву до поліції. За її словами, поліцію викликали інші жінки на вокзалі, а правоохоронцям передали відео й розповіли, що бачили.

UAnimals готує звернення до поліції

В організації заявили, що зроблять усе можливе, аби притягнути власника тварини до відповідальності. Юристки готують заяву до поліції, а депутатське об’єднання «Гуманна країна» — звернення.

У UAnimals засудили ставлення до коней як до інструмента для важкої праці та наголосили, що тварини відчувають біль і виснаження. По коментар щодо ситуації звернулися до поліції; деталі обіцяли повідомити згодом.