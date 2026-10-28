Митниця передала ветеранам Київщини лук і реабілітаційні апарати

28 жовтня Київська митниця спільно з Київською обласною військовою адміністрацією передала конфісковане майно для реабілітації ветеранів та інших пацієнтів на Київщині. Про передачу повідомили в Київській митниці.

Спортивний лук отримав Центр адаптивного та масового спорту Київщини. Обладнання використовуватимуть під час спортивно-оздоровчих заходів з адаптивного спорту, зокрема тренувань і змагань зі стрільби з лука для ветеранів області.

Центру передали лук Hoyt Archery. Це вже не перша передача такого спорядження від Київської митниці: ветерани тренуються з луком і беруть участь у змаганнях. Такі заняття сприяють розвитку концентрації та точності, допомагають відновлювати впевненість у собі й знаходити однодумців.

Обладнання для реабілітації пацієнтів

Апарати для ударно-хвильової терапії передали Київській обласній клінічній лікарні. Їх використовуватимуть для реабілітації військових та інших пацієнтів із захворюваннями опорно-рухового апарату.

Майно передали відповідно до вимог правового режиму воєнного стану та Порядку розпорядження конфіскованим майном. Спортивне спорядження призначене для занять і змагань ветеранів, а медичне обладнання — для реабілітації військових та інших пацієнтів лікарні.