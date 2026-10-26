На якій відстані водії бачать пішоходів із флікерами?

26 жовтня Патрульна поліція Києва нагадала, що світловідбивальні елементи допомагають водіям помітити пішоходів у темряві. Про це правоохоронці повідомили у Telegram.

Відстань залежить від фар і флікерів

25–30 метрів — пішохода без світловідбивачів видно за ближнього світла фар;

130–150 метрів — пішохода з флікером можна помітити за ближнього світла;

до 400 метрів — відстань видимості людини зі світловідбивальними елементами за дальнього світла фар.

Флікери можна прикріпити до верхнього одягу, наплічника або взуття. Вони бувають різних форм і розмірів, тож можна обрати зручний варіант. Поліція закликає користуватися ними під час пересування вулицями в темну пору доби, щоб водії могли завчасно помітити людину на дорозі й вчасно зреагувати.

Світловідбивачі повертають світло фар у напрямку джерела, завдяки чому пішохід стає помітнішим. Їхні властивості зберігаються навіть за дощової та туманної погоди.