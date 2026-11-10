На якому етапі справа про смертельну ДТП у Бучі?

В Ірпінському міському суді Київської області відбулися дебати у справі про аварію в Бучі, в якій загинув водій Skoda Superb. Прокурори та потерпілі виклали свої позиції, а на наступному засіданні обвинувачений матиме останнє слово.

Публічне обвинувачення підтримують прокурори Київської обласної прокуратури. Після тривалої перерви заступник керівника прокуратури, який очолює групу прокурорів, ініціював регулярний графік судових засідань.

Обставини аварії та можливе покарання

«Від цієї аварії минуло понад три роки. Одна родина втратила близьку людину, ще троє людей зазнали травм. Ми розуміємо, наскільки важливо для потерпілих і родини загиблого дочекатися рішення суду. Сьогодні прокуратура виклала свою позицію в дебатах. На наступному засіданні суд надасть обвинуваченому останнє слово», — зазначив заступник керівника Київської обласної прокуратури Дмитро Сітар.

За даними слідства, водій Hyundai Sonata їхав приблизно 154 км/год на ділянці, де дозволена швидкість становила 40 км/год. Він був позбавлений права керувати транспортними засобами на десять років. Після зіткнення зі Skoda Superb її водій загинув на місці, а троє пасажирів зазнали травм різного ступеня тяжкості.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі. ДТП сталася в Бучі у серпні 2023 року.