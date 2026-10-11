На Хрещатику кияни зможуть безкоштовно пройти вишколи

На вулиці Хрещатик, 12 відкрився «Марун Хаб Київ» — простір для військових, ветеранів і цивільних. Тут проводитимуть безкоштовні практичні заняття, а також заходи для підтримки захисників і захисниць.

До участі запрошують киян, представників різних родів військ, ветеранів і ветеранок. Вишколи проводитимуть військовослужбовці з відповідним досвідом.

Чого киян навчатимуть у хабі?

На заняттях пояснюватимуть основи домедичної допомоги: як оцінити стан постраждалого, викликати екстрені служби та діяти при кровотечах і травмах. Також учасників навчатимуть мінно-вибухової безпеки — зокрема, як поводитися в разі виявлення небезпечного предмета.

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Ще один напрям — алгоритми дій під час повітряних тривог, обстрілів, пожеж і техногенних аварій. Заняття матимуть практичний формат: відвідувачі зможуть ставити запитання та розбирати типові ситуації.

Яку підтримку пропонують військовим і ветеранам?

У хабі передбачені спортивні тренування, заняття з англійської мови, психологічна підтримка та спільне дозвілля. Простір має допомогти військовим і ветеранам спілкуватися, знаходити підтримку та можливості для розвитку.

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда повідомила, що у столиці проживають близько 110 тисяч ветеранів, а понад 200 тисяч киян продовжують службу. За її словами, у новому просторі захисники зможуть обирати, де отримати підтримку, знайти однодумців і розвиватися.

«Марун Хаб» — мережа просторів, заснована й розбудована 7-м корпусом Десантно-штурмових військ Збройних сил України.