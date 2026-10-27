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Безпека

На Київщині чоловік загинув після сварки зі співмешканкою

Ірина Ващук 1 хв читання 5
Поліцейський у рукавичках фотографує місце події за стрічкою огородження.

63-річний чоловік помер на місці після удару ножем у шию. Поліція Київської області повідомила про затримання його 51-річної співмешканки.

За даними правоохоронців, конфлікт виник між парою. Чоловік кинув ніж у бік жінки, після чого вона підняла його з підлоги та вдарила співмешканця.

Що відомо про подію

  • Загиблому було 63 роки, жінці — 51.
  • Чоловік кинув ніж у бік співмешканки.
  • Жінка підняла ніж і вдарила ним чоловіка в шию.
  • Він загинув на місці, жінку затримали та повідомили їй про підозру.

Повідомлення про подію опублікувала поліція Київської області. Правоохоронці з’ясували, що перед ударом між чоловіком і жінкою сталася сварка.

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