На Київщині обмежуватимуть електропостачання до кінця дня
Із 6:00 до 24:00 28 жовтня в Київській області діятимуть графіки стабілізаційних знеструмлень. Обмеження запроваджують через складну ситуацію в енергосистемі України.
Як діятимуть обмеження
- 28 жовтня о 6:00 почнеться період обмеження електропостачання.
- Графіки діятимуть до 24:00 — протягом усього дня.
Про графіки повідомили в ДТЕК Київські регіональні електромережі у Telegram. Мешканців області просять ощадливо використовувати електроенергію.
Після відновлення живлення не слід вмикати потужні електроприлади одночасно, щоб не перевантажувати мережі.