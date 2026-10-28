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ЖКГ

На Київщині обмежуватимуть електропостачання до кінця дня

Тарас Лимаренко 1 хв читання 2
Світла лампочка, вимикач і попереджувальний знак на темному тлі

Із 6:00 до 24:00 28 жовтня в Київській області діятимуть графіки стабілізаційних знеструмлень. Обмеження запроваджують через складну ситуацію в енергосистемі України.

Як діятимуть обмеження

  1. 28 жовтня о 6:00 почнеться період обмеження електропостачання.
  2. Графіки діятимуть до 24:00 — протягом усього дня.

Про графіки повідомили в ДТЕК Київські регіональні електромережі у Telegram. Мешканців області просять ощадливо використовувати електроенергію.

Після відновлення живлення не слід вмикати потужні електроприлади одночасно, щоб не перевантажувати мережі.

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