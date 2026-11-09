На Київщині обшукали фігурантів справи про захист енергооб’єктів

Поліція провела обшуки у фігурантів справи про ймовірне розкрадання бюджетних коштів під час будівництва захисних споруд для енергооб’єктів.

Ідеться про компанію, яка отримала фінансування на саркофаги для підстанцій. Громадський діяч Сергій Стерненко звернув увагу на її інтер’єри та ставить під сумнів, як компанія без оргтехніки й штату для виконання робіт отримала кошти.

Активіст запитує про відповідальність за плани стійкості

Стерненко також запитує, чи відповідатимуть за розкрадання державних коштів люди, які підписували плани стійкості.

Інтер’єри компанії громадський діяч Сергій Стерненко назвав «царськими».