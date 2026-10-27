На Київщині вилучили 49 авто у справі про продаж гуманітарної допомоги

27 жовтня на Київщині правоохоронці викрили схему ввезення та продажу автомобілів, які оформлювали як гуманітарну допомогу для українських військових. За даними слідства, організатори продали 29 машин, а ще 49 вилучили під час обшуків.

Про це повідомило Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Київській області.

Як автомобілі оформлювали та продавали?

За інформацією правоохоронців, схему організували батько та син. Вони купували автомобілі на європейських інтернет-майданчиках, а потім ввозили їх в Україну від імені благодійних фондів.

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Машини оформлювали як гуманітарну допомогу. Такий спосіб ввезення дозволяв уникати сплати митних платежів. Надалі автомобілі продавали приватним покупцям.

Для продажу використовували торговельні майданчики та групи в месенджерах. За даними слідства, жоден із ввезених транспортних засобів не передали українській армії. Загалом організатори встигли продати 29 автомобілів.

Що вилучили та які підозри оголосили?

Обшуки провели за місцями проживання фігурантів і зберігання автомобілів. Правоохоронці вилучили 49 машин, мобільні телефони з робочим листуванням і чорнову бухгалтерію.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу України. Одному з них суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 млн грн.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють суму збитків, завданих державі, і перевіряють, чи могли до незаконної діяльності бути причетні інші особи.